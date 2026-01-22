सनी देओल बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने 1983 में अपने करियर की शुरुआत की थी और इस दौरान उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब उनका करियर पटरी से उतर गया था लेकिन फिर उन्होंने साल 2023 में ‘गदर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर कमबैक किय़ा और कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. फिर इसके बाद आई उनकी ‘जाट’ भी हिट रही. आद 68 साल की उम्र में भी सनी देओल बड़ी फिल्मों में लीड रोल निभा रहे हैं.

वहीं 'बॉर्डर' से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लगभग तीन दशक बाद, सनी देओल अब इसके सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ के साथ बड़े पर्दे वापसी करने जा रहे हैं ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है और इसमें वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी हैं और इसे लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं एक्टर की टॉप 5 फिल्में कौन सी हैं जिन्होने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

गदर 2

सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में गदर 2 सबसे ऊपर है. साल 2023 में आई गदर 2 ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. दर्शकों ने तारा सिंह और सकीना की इमोनशल और एक्शन से भरपूर वापसी को दिल से सराहा. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 686 करोड़ रुपये की कमाई की थी और सनी देओल को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से मजबूत सितारा बना दिया था.





गदर: एक प्रेम कथा

साल 2001 में रिलीज़ हुई गदर: एक प्रेम कथा सनी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलम है. विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस एपिक लव स्टोरी ने उस समय नए बेंचमार्क सेट किए थे और वर्ल्डवाइड 132.6 करोड़ रुपये कमाए थे. इस ऐतिहासिक फिल्म का हैंडपंप वाला सीन भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार पलों में से एक है.





यमला पगला दीवाना

यमला पगला दीवाना में धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की तिकड़ी नजर आई थी. साल 2011 की इस कॉमेडी फिल्म से जबरदस्त सफलता हासिल की. ​​इस फैमिली एंटरटेनर फिल्म ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था और इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 88.55 करोड़ रुपये कमाए थे.





बॉर्डर

जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित और 1997 में रिलीज़ हुई बॉर्डर को भारत की बेस्ट वॉर फिल्मों में से एक माना जाता है. 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर आधारित इस फिल्म ने देशभक्ति की भावना को गहराई से जगाया और उस समय इसने 64.98 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके गाने और डायलॉग्स आज भी लोगों के जेहन में बसे हुए हैं.





यमला पगला दीवाना 2

पहली फिल्म की सफलता के बाद, सीक्वल से काफी उम्मीदें थीं. साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में देओल तिकड़ी एक और कॉमिक फिल्म लेकर लौटी. हालांकि ये ओरिजनल फिल्म जितनी सफल नहीं रही, फिर भी इसने दुनिया भर में 48.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी.



