सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के दिन से ही जो धमाल मचाना शुरू किया है तो वो अब तक चल ही रहा है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगातार कलेक्शन पर कलेक्शन कर रही है. 'बॉर्डर 2' का धमाल अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि सनी देओल एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म के साथ तैयार हैं. खबरें हैं कि सनी देओल जल्दी ही एक और हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं. जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं.

सनी देओल की एक्शन थ्रिलर फिल्म

खबरें हैं सनी देओल 'किल' के निर्देशक निखिल नागेश भट्ट के साथ कोलेबरेट करने जा रहे हैं. इनका अगला प्रोजेक्ट हाई ओक्टेन एक्शन थ्रिलर रहने वाला है, इस बारे में इंडस्ट्री में काफी चर्चा फैली हुई है. मेकर्स इस प्रोजेक्ट को फिलहाल सीक्रेट ही रख रहे हैं, लेकिन एक सोर्स ने खुलासा किया है कि ये फिल्म 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज या अनाउंस हो सकती है.

नए अवतार में दिखेंगे सनी

पिंकविला से बातजीत में एक सूत्र ने बताया है कि, 'ये एक बड़े स्केल पर बन रही एक्शन फिल्म है, जिसमें ऐसे सीक्वेंस होने वाले हैं जिन पर दर्शकों की तालियां और सीटियां रुक नहीं पाएंगी. ये कहानी जमीनी, रॉ और रियल है, और दर्शकों को सनी देओल एक बिल्कुल नए अवतार में देखने का मिलेंगे.' वहीं सूत्र ने ये भी बताया कि सनी देओल भी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

बता दें कि निखिल नागेश भट्ट की फिल्म 'किल' को बहुत पसंद किया गया था. इस फिल्म में राघव जुयल विलेन के किरदार में थे. फिल्म में लक्ष्य ललवानी और तान्या मानिकतला मुख्य किरदा में थे. ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म थी. तो वहीं सनी देओल को तो लोग एक्शन के अवतार में ही देखना पसंद करते हैं. ऐसे में निखिल और सनी देओल का कोलेबरेशन फैंस के लिए भी काफी एक्साइटिंग होने वाला है. अब बस इंतजार है तो इसके अनाउंसमेंट का.