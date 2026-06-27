हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल-मीनाक्षी शेषाद्रि की 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिसने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, एक ने कमाया था 700% प्रॉफिट

सनी देओल-मीनाक्षी शेषाद्रि की 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिसने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, एक ने कमाया था 700% प्रॉफिट

Sunny Deol-Meenakshi Seshadri Profitable Films: 90 के दशक की सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jun 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

Sunny Deol-Meenakshi Seshadri Profitable Films: 1990 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं और धांसू कमाई की थी. इसी में से एक सनी देओल भी रहे हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दी. ऐसे में उनकी और एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि की ब्लॉकबस्टर फिल्में भी रही हैं. इस जोड़ी ने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी साथ ही प्रॉफिट 200 परसेंट से कहीं ज्यादा रहा. चलिए बताते हैं उनकी फिल्मों के बारे में.

डकैत
सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की जोड़ी को फिल्म 'डकैत' में देखा गया था. इसमें उनकी केमिस्ट्री काफी हिट रही. इसे 1987 में रिलीज किया गया था और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 1.84 करोड़ रहा था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, इसका ग्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट 117.4% रहा था.

Dacait (1987) - IMDb

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' की दहाड़, वर्ल्डवाइड की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

घातक 
सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की एक्शन ड्रामा फिल्म 'घातक' को 1996 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये इस जोड़ी की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी. ये 1996 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का बजट 6 करोड़ था. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 26.48 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 15.10 करोड़ था. 6 करोड़ के बजट में फिल्म ने 333.33% प्रॉफिट कमाया था. 

Ghatak: Lethal (1996) - IMDb

यह भी पढ़ें: OTT से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

घायल
साल 1990 में आई सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की फिल्म 'घायल' ने भी उस साल शानदार कलेक्शन किया था. इसमें दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री के साथ ही सनी देओल का धमाकेदार एक्शन देखने के लिए मिला था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 8.50 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 4 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म का बजट 2.50 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने सबसे ज्यादा 700% प्रॉफिट कमाया था. ये फिल्म इस जोड़ी की बड़ी हिट फिल्म थी.

Ghayal (1990) - IMDb

सनी देओल-मीनाक्षी शेषाद्रि का टोटल प्रॉफिट
बहरहाल, अगर सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की तीनों फिल्मों की कमाई और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो इस जोड़ी ने तीनों फिल्मों से 50.48 करोड़ टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया था. इसके साथ ही तीनों फिल्मों का कुल बजट 10.34 करोड़ रहा था. इस लिहाज से इस जोड़ी ने 388.20% प्रॉफिट कमाया था.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Meenakshi Seshadri BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सनी देओल-मीनाक्षी शेषाद्रि की 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिसने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, एक ने कमाया था 700% प्रॉफिट
सनी देओल-मीनाक्षी शेषाद्रि की 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिसने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई, एक ने कमाया था 700% प्रॉफिट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Collection Live: दूसरे दिन 25 करोड़ के पार हुई अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल', 24% दर्ज की ऑक्यूपेंसी
Live: दूसरे दिन 25 करोड़ के पार हुई अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल', 24% दर्ज की ऑक्यूपेंसी
बॉलीवुड
Saturday BO Collection Live Updates: 'वेलकम टू द जंगल' मचा रही भौकाल, 'कॉकटेल 2' का जोश भी है हाई, जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' का भौकाल, 'कॉकटेल 2' का जोश भी हाई, जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Welcome To the Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' की दहाड़, वर्ल्डवाइड की रिकॉर्ड तोड़ कमाई
बॉक्स ऑफिस: 'वेलकम टू द जंगल' की दहाड़, वर्ल्डवाइड की रिकॉर्ड तोड़ कमाई
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
महाराष्ट्र
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
क्रिकेट
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
ट्रेंडिंग
Video: जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
ऑटो
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget