'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', 'बॉर्डर 2' की सक्सेस पर खूब झूमे सनी देओल, चॉकलेट केक काटकर मनाया जश्न, वीडियो वायरल
Border 2: 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. वहीं फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से सनी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और उन्होंने 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का दिल खोलकर जश्न भी मनाया है.
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े. वहीं रिलीज़ के 8 दिनों के अंदर ही इस वॉर ड्रामा ने 230 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है. वहीं 'बॉर्डर 2' को मिली इस सक्सेस से फिल्म के लीड स्टार सनी देओल बेहद खुश हैं और उन्होंने अपनी नई रिलीज का दिल खोलकर जश्न भी मनाया है. एक्टर ने अपना और अपनी टीम के सदस्यों का 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मनाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है, और यह बहुत ही दिल को छू लेने वाला है.
सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का मनाया जश्न
वायरल हो रही वीडियो में सनी देओल और उनकी टीम के सभी मेबर्स 'हैप्पी बॉर्डर टू यू' गाते हुए 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का जश्न मनाते नजर आए रहे हैं. वीडियो मे सनी देओल के सामने एक डेस्क पर एक चॉकलेट केक और मिठाइयों का एक डिब्बा रखा हुआ नजर आ रहा है. केक पर "बधाई हो बॉर्डर 2 (व्हाइट कलर में हार्ट बना हुआ)" लिखा नजर आ रहा है. इसके बाद सभी गाते हुए नजर आते हैं हैप्पी बॉर्डर टू यू. वहीं सनी भी झूमते हुए नाचते हुए गाते हैं हैप्पी बॉर्डर 2 टू मी.. एक्टर का ये अंदाज फैंस का दिल छू रहा है.
इसके हाद , एक्टर केक का एक टुकड़ा काटते हैं अपनी टीम के सदस्यों ने पूछते हुए भी नजर आते हैं, "मेरे को कोई खिला देगा क्या?" इसके बाद वीडियो में सनी देओल की टीम का एक मेंबर उन्हें फूलो का बुके भी देता नजर आता है. जिसके बाद सनी उसे गले लगाते हुए नजर आते हैं.
सनी देओल ने ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस पर जताया आभार
सनी देओल ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बेबाकी से कहा, “आवाज़ कहां तक गई? आपके दिलों तक. थैंक्यू वेरी मच लव यू ऑल.” (कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मेरी, आपकी, हमारी बॉर्डर 2 को इतना प्यार देने के लिए, आप सभी को बहुत-बहुत प्यार (हार्ट इमोजी).”
‘बॉर्डर 2’ के बारे में
‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकाओं में हैं।. उनके साथ मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा सपोर्टिंग रोल में हैं. ‘बॉर्डर 2’ 1997 की ‘बॉर्डर’ का एक स्पिरिचुअल स्टैंड-अलोन सीक्वल है, और यह दिखाता है कि नौसेना, सेना और वायु सेना देश को खतरों से कैसे बचाती हैं.
