हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. 8 दिसंबर को अपने जन्मदिन से ठीक 15 दिन पहले उनका निधन हुआ था. वहीं अब सनी देओल और बॉबी देओल सहित पूरा देओल परिवार दिवंगत दिवंगत सुपरस्टार की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाने की सोच रहा है. इसके लिए देओल फैमिली ने बड़ा फैसला लेते हुए और फैंस को खास तोहफा देने की प्लानिंग की है.

धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर फैंस के लिए तोहफा

दरअसल धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर देओल परिवार उनके खंडाला स्थित फार्महाउस को फैंस के लिए खोलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहा है. बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में, उनके जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही हो गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सनी देओल और बॉबी देओल ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए फैंस को इनवाइट किया है ताकि वे भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद कर सकें.

सनी-बॉबी खंडाला फार्महाउस में फैंस का करेंगे वेलकम

सनी और बॉबी समेत परिवार के सदस्य धर्मेंद्र के खंडाला फार्महाउस पर इकट्ठा होंगे और उन फैंस से मिलेंगे जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "सनी और बॉबी ने अपने पिता की स्मृति और विरासत का सम्मान करने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है. अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए, उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका मिले. इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के द्वार खोलने का फैसला किया है जो आकर उनके पिता का सम्मान करना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं."

इवेंट को सिंपल रखना चाहता है देओल परिवार

इस समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, देओल परिवार इस इवेंट को ऑफिशियल फैंस मीट में बदले बिना, सिंपल और एक्सेसबेल रखना चाहता है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे कहा, "ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेशल फैंस इवेंट या कुछ और आयोजित किया है, बल्कि उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो आकर उनके पिता की विरासत का सम्मान करना चाहते हैं. जहां तक ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट की बात है, वे इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि फार्महाउस तक का रास्ता अभी सभी के लिए आसानी से एक्सेसेबल नहीं है. हालाँकि, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग इसमें शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.”

खंडाला में यह श्रद्धांजलि धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार द्वारा आयोजित कई समारोहों के बाद होगी. मुंबई में धर्मेंद्र का एक निजी अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां शामिल हुई थीं. 27 नवंबर को, परिवार ने "सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ" नाम से एक प्रेयर मीट होस्ट की थी, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय शामिल हुए थे. वहीं हेमा मालिनी ने भी उसी दिन अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए एक अलग प्रार्थना सभा आयोजित की थी. इसके बाद सनी, बॉबी और करण देओल हरिद्वार गए, जहां उन्होंने हर की पौड़ी पर गंगा में धर्मेंद्र की अस्थियाँ विसर्जित की थी.