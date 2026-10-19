डिंपल कपाड़िया संग अफेयर की अफवाहें, अमृता संग भी जुड़ा था सनी देओल का नाम

80 के दशक से लेकर अब तक बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर काम कर रहे सनी देओल आज 69 साल के हो चुके हैं. दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के घर पैदा हुए सनी देओल ने अपनी पहली ही फिल्म से गजब का स्टारडम हासिल कर लिया था और सालों तक बड़े पर्दे पर राज किया. इस दौरान उन्होंने 80 और 90 के दशक में कई शानदार फिल्में दीं. जबकि आज भी उनका जलवा जारी है.

अपनी फिल्मों, एक्टिंग और दमदार डायलॉग डिलीवरी के अलावा सनी देओल अपनी पर्सनल लाइफ से भी फैंस के बीच काफी चर्चा में रहे हैं. बता दें कि उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले ही शादी रचा ली थी. इसके बावजूद उनका अमृता सिंह और डिंपल कपाड़िया जैसी एक्ट्रेस संग अफेयर रहा. आइए आज उनके बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं.

अजय सिंह देओल से कैसे बने सनी देओल?

सनी देओल का जन्म दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर के घर 19 अक्टूबर 1957 को पंजाब के साहनेवाल में हुआ था. उनका असली नाम अजय सिंह देओल है. हालांकि, घर में उन्हें सब सनी कहा करते थे. इसके बाद उन्होंने अपना नाम सनी ही रख लिया था.

डेब्यू फिल्म के सेट पर अमृता सिंह से चला अफेयर

सनी देओल ने साल 1983 में आई फिल्म 'बेताब' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके अपोजिट मशहूर अदाकारा अमृता सिंह नजर आई थीं. ये अमृता की भी पहली फिल्म थी. बड़े पर्दे पर ये रोमांटिक मूवी सुपरहिट साबित हुई और दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया.

बताया जाता है कि बेताब की शूटिंग के वक्त सनी और अमृता एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए थे. दोनों डेटिंग करने लगे. हालांकि, तब सनी शादीशुदा थे. वो पहले ही पूजा देओल से शादी रचा चुके थे, लेकिन इस बात से अमृता अनजान थी. हालांकि, जब उन्हें सनी के शादीशुद होने के बारे में पता चला तो उन्होंने एक्टर से रिश्ता तोड़ लिया.

डिंपल कपाड़िया संग भी जुड़ा नाम

अमृता सिंह के बाद सनी देओल का नाम दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया संग भी जुड़ा था. बता दें कि दोनों स्टार्स ने साथ में 'मंजिल मंजिल', 'अर्जुन', 'आग का गोला' और 'नरसिम्हा' जैसी फिल्मों में काम किया था. बता दें कि डिंपल ने साल 1973 में राजेश खन्ना से शादी की थी, हालांकि एक दशक बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे थे. सेपरेशन के बाद उनकी सनी संग नजदीकियां बढ़ी थीं. कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दोनों ने एक दूसरे को करीब 11 साल तक डेट किया था. हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते पर कुछ नहीं कहा.

21 साल छोटी सोहा अली खान ने जड़ दिया था थप्पड़

सनी देओल अपने दौर की कई मशहूर एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करने के अलावा बाद की हसीनाओं संग भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. उनकी जोड़ी सैफ अली खान की बहन, कुणाल खेमू की पत्नी और एक्ट्रेस सोहा अली खान संग भी बन चुकी है, जो उम्र में उनसे 21 साल छोटी हैं.

दोनों ने साल 2016 की फिल्म 'घायल वन्स अगेन' में स्क्रीन शेयर की थी. एक सीन में सोहा को सनी को संभालने के दौरान उन्हें थप्पड़ मारना था. हालांकि शूट के वक्त सोहा ने जरूरत से ज्यादा जोर से सनी को थप्पड़ रसीद कर दिया था, जिससे सेट पर सभी हैरान रह गए. हालांकि सनी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई.

सनी देओल की बेहतरीन फिल्में

बेताब से सुपरहिट डेब्यू करने वाले सनी ने अपने चार दशक से ज्यादा के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं. उनकी बेहतरीन फिल्मों में 'घायल', 'घातक', 'डर', 'जिद्दी', 'गदर', 'गदर 2', 'दामिनी', 'बॉर्डर', 'बॉर्डर 2', 'अर्जुन', 'जीत', 'अपने', 'इंडियन', 'जाट', 'त्रिदेव', 'विश्वात्मा', 'अर्जुन पंडित', 'यमला पगला दीवाना' और 'नरसिम्हा' आदि शामिल हैं. सनी के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म गदर 2 है. 2023 की इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 700 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. अब एक्टर 'रामायण' और 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' फिल्म में नजर आएंगे. दिवाली पर रिलीज हो रही रामायण में वो हनुमान जी के रोल में हैं.

दो बेटों के पिता हैं सनी देओल

पूजा देओल से शादी करने के बाद सनी और पूजा ने दो बेटों का वेलकम किया था. उनके बड़े बेटे का नाम करण देओल और छोटे बेटे का नाम राजवीर देओल है. करण एक्टर हैं. उन्होंने 2019 में डेब्यू किया था.