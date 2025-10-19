हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल के बर्थडे पर भाई-बेटे ने यूं लुटाया प्यार, सौतेली बहन भी बोलीं- 'हैप्पी बर्थडे भैया'

सनी देओल के बर्थडे पर भाई-बेटे ने यूं लुटाया प्यार, सौतेली बहन भी बोलीं- 'हैप्पी बर्थडे भैया'

Happy Birthday Sunny Deol: सनी देओल आज अपना 68वां बर्थडे मना रहे हैं. ऐसे में उनके भाई बॉबी देओल, बेटे करण देओल और बहन ईशा देओल ने उन्हें बर्थडे पर पोस्ट करके बधाई दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड स्टार सनी देओल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर 68 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. इस खास दिन पर सनी देओल की फैमिली ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विश किया है. बॉबी देओल, करण देओल से लेकर सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल तक ने भी उनके लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया है.

सनी देओल की भाई बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी-सी फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में दोनों भाई एक कार में बैठकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. इसके साथ बॉबी ने कैप्शन में लिखा- 'लव यू भैया, हैप्पी बर्थडे.' इसके साथ एक्टर ने कुछ हार्ट और कुछ हग्स वाले इमोजी भी ऐड किए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)


बेटे करण देओल ने भी विश किया बर्थडे
सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने भी पापा के लिए बर्थडे पोस्ट किया है. उन्होंने सनी के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके छोटे भाई राजवीर देओल भी दिखाई दे रहे हैं. फोटो के साथ करण ने कैप्शन में लिखा- 'जन्मदिन मुबारक हो पापा. आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप हमेशा से मेरे हीरो, मेरी ताकत और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Deol (@imkarandeol)


सौतेली बहन ईशा देओल ने भी दी बधाई
सनी देओल की सौतेली बहन और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी भाई को बर्थडे विश किया है. उन्होंने सनी देओल का एक वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है जिसमें एक्टर कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे एंजॉय करते दिख हैं. इसके साथ ईशा ने कैप्शन में लिखा- 'हैप्पी बर्थडे भैया.'

सनी देओल के बर्थडे पर भाई-बेटे ने यूं लुटाया प्यार, सौतेली बहन भी बोलीं- 'हैप्पी बर्थडे भैया

बर्थडे पर सनी देओल ने अनाउंस की 'गबरू'
बता दें कि सनी देओल ने अपने बर्थडे पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गबरू' का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. 'गबरू' 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

इसके अलावा सनी देओल के पास कई जबरदस्त फिल्मों का लाइनअप हैं. वो 'बॉर्डर 2', 'जाट 2', 'लाहौर 1947', 'बाप', 'रामायण' और 'गदर 3' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Sunny Deol Bobby Deol Sunny Deol Birthday Gabru
