सनी देओल के बर्थडे पर भाई-बेटे ने यूं लुटाया प्यार, सौतेली बहन भी बोलीं- 'हैप्पी बर्थडे भैया'
Happy Birthday Sunny Deol: सनी देओल आज अपना 68वां बर्थडे मना रहे हैं. ऐसे में उनके भाई बॉबी देओल, बेटे करण देओल और बहन ईशा देओल ने उन्हें बर्थडे पर पोस्ट करके बधाई दी है.
बॉलीवुड स्टार सनी देओल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर 68 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. इस खास दिन पर सनी देओल की फैमिली ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विश किया है. बॉबी देओल, करण देओल से लेकर सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल तक ने भी उनके लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया है.
सनी देओल की भाई बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी-सी फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में दोनों भाई एक कार में बैठकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. इसके साथ बॉबी ने कैप्शन में लिखा- 'लव यू भैया, हैप्पी बर्थडे.' इसके साथ एक्टर ने कुछ हार्ट और कुछ हग्स वाले इमोजी भी ऐड किए हैं.
बेटे करण देओल ने भी विश किया बर्थडे
सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने भी पापा के लिए बर्थडे पोस्ट किया है. उन्होंने सनी के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके छोटे भाई राजवीर देओल भी दिखाई दे रहे हैं. फोटो के साथ करण ने कैप्शन में लिखा- 'जन्मदिन मुबारक हो पापा. आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप हमेशा से मेरे हीरो, मेरी ताकत और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं.'
सौतेली बहन ईशा देओल ने भी दी बधाई
सनी देओल की सौतेली बहन और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी भाई को बर्थडे विश किया है. उन्होंने सनी देओल का एक वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है जिसमें एक्टर कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे एंजॉय करते दिख हैं. इसके साथ ईशा ने कैप्शन में लिखा- 'हैप्पी बर्थडे भैया.'
बर्थडे पर सनी देओल ने अनाउंस की 'गबरू'
बता दें कि सनी देओल ने अपने बर्थडे पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गबरू' का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. 'गबरू' 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
इसके अलावा सनी देओल के पास कई जबरदस्त फिल्मों का लाइनअप हैं. वो 'बॉर्डर 2', 'जाट 2', 'लाहौर 1947', 'बाप', 'रामायण' और 'गदर 3' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे.
