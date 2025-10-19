हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sunny Deol Films Releasing In 2026: सनी देओल के पास जबरदस्त फिल्मों का लाइनअप है. 2026 में एक्टर की एक के बाद एक 5 फिल्में रिलीज होंगी जिनमें से तीन की रिलीज डेट तक कंफर्म हो गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Oct 2025 04:42 PM (IST)
बॉलीवुड स्टार सनी देओल आज अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर ने 2023 में फिल्म गदर 2 से पर्दे पर जबरदस्त कमबैक किया था. उसके बाद वो जाट में नजर आए जो इसी साल रिलीज हुई थी. अब सनी देओल ने फैंस को सरप्राइज देते हुए अपनी नई फिल्म 'गबरू' अनाउंस कर दी है जो अगले साल रिलीज होगी. 'गबरू' के साथ-साथ सनी देओल की 4 और फिल्में 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

बॉर्डर 2

  • देशभक्ति फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. ये फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है.
  • 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी दिखाई देंगे.
  • अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे पर थिएटर्स में आएगी.

गबरू

  • सनी देओल की फिल्म 'गबरू' से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है.
  • 'गबरू' में सनी देओल के साथ सिमरन बग्गा और प्रीत कमानी भी अहम रोल में दिखाई देंगे.
  • शशांक उदापूरकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 13 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों मे दस्तक देने वाली है.
 
 
 
 
 
रामायण- पार्ट 1

  • नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान का रोल करने वाले हैं.
  • फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी मां सीता का किरदार अदा करने वाली है.
  • 'रामायण' दो पार्ट्स में बनाई जा रही है. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में बड़े पर्दे पर आएगा.

बाप

  • सनी देओल के पास विवेक सिंह चौहान के डायरेक्शन वाली फिल्म 'बाप' भी पाइपलाइन में है.
  • इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी लीड रोल में हैं.
  • सैकनिल्क की मानें तो 'बाप' पहले 2023 में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
  • अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये साल 2026 में रिलीज हो सकती है.

लाहौर 1947

  • 'लाहौर 1947' सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है जिसमें प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी.
  • फिल्म पहले इसी साल पर्दे पर आने वाली थी लेकिन अब ये 2026 में रिलीज हो सकती है.
  • सैकनिल्क की मानें तो 'लाहौर 1947' साल 2026 की गर्मियों में थिएटर्स में दस्तक देगी.
Published at : 19 Oct 2025 04:21 PM (IST)
Sunny Deol Gabru Border 2 Ramayana Part 1
टॉप रील्स
