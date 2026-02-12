सनी देओल ने कंफर्म की दो फिल्में, 2026 में मचाएंगी धमाल, एक्टर बोले- इमोशनल करने वाली फिल्म है

एक्टर सनी देओल इन दिनों फिल्म बॉर्डर 2 में दिख रहे हैं. सनी देओल की इस फिल्म को फैंस ने काफी पसंद किया है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ठीक-ठीक कमा रही है. अब सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर बात की. उन्होंने दो फिल्में कंफर्म की. सनी देओल को 'लाहौर 1947' और 'गबरू' में देखा जाएगा.

सनी देओल ने कहा, 'फिलहाल मेरे पास दो फिल्में हैं एक लाहौर 1947 और दूसरी गबरू. लाहौर 1947 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हो रही है.'

सनी देओल ने गबरू को लेकर कहा ये

सनी देओल ने 'एक और बहुत ही प्यारी फिल्म है गबरू. मेरे बहुत करीबी है. हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन पर न लगे. लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है. ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला है, जो पूरे देश में जितने भी लोग है जो छोटी जगह से इस उम्मीद से आते हैं कि मैं बड़े शहर जाऊं. कुछ बनूंगा. ये कहानी वैसे एक इंसान की है. फिर शहर कैसे उसे कंज्यूम कर लेता है. न वो गांव जा सकता है, क्योंकि क्या करने आया था. क्या हो गया और क्या होगा. तो ये बहुत इमोशनल फिल्म है.'

सनी देओल के हाथ में फिलहाल कई सारी फिल्में हैं. फिल्म गदर 2 के बाद से सनी की किस्मत चमक गई. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाती हैं. फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. लोगों ने फिल्म को बहुत प्यार दिया. इसके बाद उनकी जाट और बॉर्डर 2 को भी फैंस बहुत प्यार दिया.

सनी देओल लाहौर 1947 और गबरू के अलावा उनके पास इक्का, रामायण: पार्ट 1 और रामायण: पार्ट 2 जैसी फिल्में भी हैं. रामायण में सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को नितेश तिवारी बना रहे हैं. रणबीर सिंह इस फिल्म में राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी सीता के रोल में हैं.