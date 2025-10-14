करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. संजय कपूर अपने पीछे 30 हजार करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं जिसे लेकर अब विवाद हो रहा है. हर कोई अपना हक मांग रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी संजय की जायदाद में अपना हक मांगा है. वहीं संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव का कहना कुछ और है. हाल ही में करिश्मा कपूर के बच्चों ने दावा किया है कि उनके पिता की जो वसीयत दिखाई जा रही है वो फर्जी है.

बच्चों ने किया ये दावा

करिश्मा कपूर के बच्चों ने प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है. सोमवार को हुई सुनवाई में बच्चों के वकील ने कहा है कि संजय कपूर की वसीयत फर्जी है. इस वसीयत को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे करिश्मा कपूर के बच्चों को कुछ न मिले. वकील ने कहा है कि वसीयत में बेटे का नाम गलत लिखा हुआ है और बेटा का पता भी गलत दिया है. जिसकी वजह से संदेह पैदा होता है.

वसीयत है फर्जी

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा-ये वसीयत बहुत ही लापरवाही से लिखी गई है. इसमें संजय की संपत्तियों, गहनों और डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो आदि का कोई सही ब्योरा नहीं दिया गया है. वसीयत की कार्यपालक बताई जा रही श्रद्धा सूरी मारवाह को भी कभी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई.

क्या है मामला

बता दें संजय कपूर 12 जून को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. संजय कपूर का निधन विदेश में पोलो खेलते हुए हुआ था. संजय के निधन के बाद उनकी मां ने दावा किया कि संजय की पत्नी प्रिया सचदेव ने गैरकानूनी ढंग से पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उन्हें पूरी तरह से बेटे के बिजनेस से अलग कर दिया है. उसके बाद करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है. जिसके बाद कोर्ट ने प्रिया सचदेव से संजय की वसीयत को पेश करने के लिए कहा था. मगर प्रिया ने इसे सार्वजनिक न करने की मांग करते हुए बंद लिफाफे में वसीयत कोर्ट में पेश की.

