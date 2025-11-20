करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. संजय का इसी साल जून में निधन हुआ है. इस समय संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर खूब विवाद हो रहा है. करिश्मा के बच्चों ने भी संजय कपूर की प्रॉपर्टी पर अपना हक मांगा है और प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ याचिका दर्ज की है. इसी बीच संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर ने उनके और करिश्मा के तलाक को लेकर खुलासा किया है. मंधीरा ने संजय और करिश्मा के तलाक के बारे में भी कुछ नई बातें बताईं साथ ही उन दावों पर भी बात की कि संजय ने मुश्किल समय में एक्टर के साथ बुरा बर्ताव किया.

मंधीरा कपूर ने इन कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट में करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक के बारे में बात की. उन्होंने संजय को वुमेनाइजर कहने वालों को भी खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा कि मेरे दिवंगत भाई के लिए लोगों को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए.

तलाक पर किया रिएक्ट

संजय कपूर पर करिश्मा के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगे थे. इन आरोपों को भी मंधीरा ने गलत ठहराया है. उन्होंने कहा- 'उसने लोलो के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया. हां, उनका डिवोर्स बुरा था. सभी डिवोर्स बुरे होते हैं. मुझे एक भी ऐसा डिवोर्स दिखाओ जो बुरा न हो, जब तक कि दोनों का अफेयर न हो और वे आपसी सहमति से अलग हो जाएं. मेरा भी डिवोर्स बुरा था. तो प्लीज हम उन फालतू बातों पर ध्यान न दें जो लोग करना चाहते हैं और दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं. सब्र रखें, इंसान बनें, और जो सही है उसके साथ खड़े रहें. बच्चों, एक्स-वाइफ, मां और बहनों को बदनाम करना बंद करें. खुद को मेरी जगह रखकर देखो और बताओ कि तुम क्या करोगे. उंगली उठाना बहुत आसान है. स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है.'

प्रिया को लेकर हुआ पछतावा

मंधीरा ने माना कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने पिता को संजय से प्रिया की शादी करवाने के लिए मनाया. उन्होंने कहा- 'मेरे भाई से शादी से पहले वह जैसी दिखती थीं, शादी के बाद वह पूरी तरह बदल गईं. मैंने ही अपने पिता से कहा था- अगर वो खुश हैं, तो रहने दो. मुझे ऐसा करके बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है.'

