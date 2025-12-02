दिल्ली हाई कोर्ट में दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की वसीयत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. संजय की मां रानी कपूर ने अदालत में शिकायत की है कि उनके बेटे की मौत का दुख मनाने के बजाय संजय की पत्नी प्रिया कपूर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने में लगी हुई हैं. रानी कपूर ने कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि संजय और प्रिया के रिश्ते में मई 2023 से ही तनाव चल रहा था और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

संजय ने विल के बारे में नहीं था बताया

दिल्ली हाई कोर्ट में रानी का कहना है कि उन्हें संजय की वसीयत के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया. उनके अनुसार वसीयत में उनका नाम तक नहीं है जबकि संजय हमेशा कहते थे कि उन्हें सब कुछ अपनी मां से मिला है. रानी के वकील का तर्क है कि अगर संजय वसीयत बना रहे थे, तो कम से कम यह तो जरूर लिखते कि वे अपनी मां को कुछ नहीं देना चाहते. यह दलील जस्टिस ज्योति सिंह के सामने दी गई जो करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों द्वारा दायर केस की भी सुनवाई कर रही हैं. करिश्मा के बच्चे अपने पिता की कथित वसीयत को चुनौती दे रहे हैं और चाहते हैं कि प्रिया उन्हें संपत्ति से बेदखल न कर सकें.

प्रिया कर रही है संपत्ति पर कंट्रोल

रानी कपूर ने कहा है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि संजय अपनी पूरी निजी संपत्ति केवल प्रिया के नाम कर दें, जबकि उनका अपनी मां, बच्चों और कपूर परिवार से बेहद गहरा लगाव था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील वैभव गग्गर ने आरोप लगाया कि संजय की मौत के बाद प्रिया ने उनकी संपत्ति पर पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश की और अदालत में पेश की गई लिस्ट में कई कीमती संपत्तियां छिपाईं. इसमें कलाकृतियां, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, बीमा, किराये की आय और महंगी घड़ियां शामिल बताई गई हैं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है. संजय कपूर की 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.

