करिश्मा के बच्चों ने उठाया संजय कपूर की वसीयत पर सवाल, सील कवर में रखी वसीयत की जांच की मांग की

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत बिजेनेसमैन संजय कपूर के वसीयत विवाद में उनकी दूसरी पत्नी प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया है. करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा कपूर और उनके भाई ने अपने पिता की कथित वसीयत के मूल दस्तावेज की जांच की मांग की है.

इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर और श्रद्धा सूरी मरवाह जो वसीयत की एग्जीक्यूटर हैं उनसे तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप पिता की वसीयत फर्जी

दिल्ली हाई कोर्ट करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप लगाया है कि उनके पिता की जो वसीयत पेश की गई है वह पूरी तरह फर्जी है. उनका कहना है कि दस्तावेज पर मौजूद सिग्नेचर संजय कपूर के नहीं हैं बल्कि कथित रूप से प्रिया कपूर ने गवाहों के साथ मिलकर उन्हें जाली बनाया है.

प्रिया कपूर ने करिश्मा कपूर के बच्चों के आरोप को बताया गलत

वही दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर के वकील ने दलील देते हुए कहा कि बच्चों की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं. कोर्ट में दलील देते हुए वकील ने कहा कि सिर्फ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से वसीयत को फर्जी नहीं कहा जा सकता और बच्चों ने पहले कभी संजय कपूर के सिग्नेचर पर सवाल नहीं उठाया था. वकील के मुताबिक जब कोर्ट में यह दलील दिया गया तब बच्चों की ओर से नया एप्लिकेशन दाखिल किया गया है.

करिश्मा कपूर ने सील बंद वसीयत की जांच की मांग की

दिल्ली हाई कोर्ट में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि सील्ड कवर में जमा मूल वसीयत की जांच जरूरी है क्योंकि प्रमाणित कॉपी देखकर असली और नकली का फर्क नहीं समझा जा सकता. इसी मामले में बच्चों ने एक और अर्जी दायर कर प्रिया कपूर को सजंय कपूर की संपत्तियों से उन्हें अलग करने या बेचने से रोकने की मांग की है.

इस पर सुनवाई 20 नवंबर को होगी . उन्होंने कोर्ट में प्रिया कपूर को लालची और सिंड्रेला की सौतेली मां जैसा व्यवहार करने वाली बताया है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने प्रिया कपूर को सजंय कपूर की संपत्तियों की लिस्ट देने को कहा था. वहीं प्रिया कपूर का कहना है कि बच्चों को परिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.