कृष्णा-अरती संग सुनीता आहूजा के बच्चों ने मनाई राखी, गोविंदा नहीं आए नजर

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में हैं. सुनीता कई बार गोविंदा के ऊपर एक्सट्रा मैरिटल का आरोप लगा चुकी हैं, जबकि एक्टर ने इन आरोपों से इनकार किया है. इन सब विवादों के बीच गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने उनके बच्चों टीना आहूजा और हर्षवर्धन आहूजा के साथ रक्षाबंधन मनाया. हालांकि इस गोविंदा इस सेलिब्रेशन में नहीं नजर आएं.

कृष्णा-अरती संग गोविंदा के बच्चों ने मनाई राखी

टीना आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर राखी सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां शेयर की हैं. वीडियो में टीना आहूजा अपने कजिन भाई कृष्णा अभिषेक को राखी बांधते हुए 'भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना' गाना गाती नजर आ रही हैं.

वहीं, एक दूसरे वीडियो में आरती सिंह हर्षवर्धन आहूजा को राखी बांधती दिख रही हैं. हर्षवर्धन पहले आरती के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. टीना भी हर्षवर्धन को राखी बांधती नजर आती हैं.

राखी सेलिब्रेशन में गोविंदा नहीं आए नजर

सेलिब्रेशन की तस्वीरों में चारों सुनीता आहूजा के साथ भी पोज देते दिखे. हालांकि रक्षाबंधन के मौके पर तस्वीरों में गोविंदा दिखाई नहीं दिए. टीना आहूजा ने पोस्ट के साथ लिखा, 'हमारी वाली राखी सेलिब्रेशन!'

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बता दें इस साल अप्रैल रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' के सेट पर सुनीता आहूजा और कृष्णा अभिषेक का 14 साल पुराना विवाद खत्म हुआ और उनका रीयूनियन हुआ. तब से ये दोनों परिवार एक संग नजर आता है.

गोविंदा-सुनीता के बीच चल रही जुबानी जंग

वहीं, गोविंदा और सुनीता के बीच इन दिनों जुबानी जंग छिड़ी हुई है. दरअसल, हाल ही में गोविंदा और उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार को साथ देखे जाने के बाद सुनीता आहूजा ने पैपराजी से बात करते हुए गोविंदा को शुगर डैडी कह दिया.

सुनीता की इस टिप्पणी पर गोविंदा नाराज हो गए और उन्होंने भी कई बयान दिए. एक्टर ने सुनीता को अपनी हद में रहने के लिए कहा. इसके बाद सुनीता आहूजा को मुंबई की फैमिली कोर्ट में देखा गया, जिसके बाद गोविंदा से उनके तलाक की खबरें तेज हो गईं. वो अपने तलाक की अर्जी वापस लेने कोर्ट गई थीं.

वहीं, इस पूरे विवाद के बीच कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने सुनीता का साथ दिया. उन्होंने पैपराजी से कहा, 'वो मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी. मैं अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूं. आज तक उन्होंने कभी आवाज उठाई है? आज बोल रही हैं ना, तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा.'

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