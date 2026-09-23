गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरूमर्ड गर्लफ्रेंड संग बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे गोविंदा, पत्नी सुनीता आहूजा अब बोलीं- 'इंसान धोखेबाज होते हैं'

रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे गोविंदा, पत्नी सुनीता आहूजा अब बोलीं- 'इंसान धोखेबाज होते हैं'

सुनीता आहूजा एक बार फिर अपने बयानसे चर्चा में आ गई हैं. आज उन्हें एयरपोर्ट स्पॉट किया गया, इस दौरान उन्होंने कहा कि इंसान धोखेबाज होते हैं. हालांकि, से साफ नहीं हुआ कि उन्होंने किस पर तंज कसा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की  पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक बयान को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने रिश्तों और वफादारी को लेकर अपने बयान से लोगों का ध्यान खींचा है. उनका ये कमेंट उस वक्त सामने आया, जब हाल ही में गोविंदा को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए उनकी को-एक्ट्रेस और कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया.

सुनीता ने मारा ताना?
गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता आहूजा भी दिन में लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं. उन्होंने वहां बप्पा की पूजा-अर्चना की. इसके कुछ घंटे बाद गोविंदा भी उसी पंडाल में अपनी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ पहुंचे.  वहीं अब आज सुबह सुनीता आहूजा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान पैपराजी से बातचीत में उन्होंने अपने पेट डॉग विंटर के बारे में बात की. सुनीता ने बताया कि उनका डॉग हमेशा उन्हें छोड़ने के लिए आता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
बॉलीवुड
5 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा, फिल्म निर्माता से 10 लाख की ठगी
5 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा, फिल्म निर्माता से 10 लाख की ठगी
बॉलीवुड
47वें दिन भी तूफान बनी 'हनुमान अंश', RRR से लेकर इन तीन बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
47वें दिन भी तूफान बनी 'हनुमान अंश', कर डाली इतनी धांसू कमाई
बॉलीवुड
‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क
‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क

इसी दौरान पैप्स ने बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा, 'इंसानों को जितना भी प्यार दो, फायदा नहीं है, धोखा ही देते हैं. इनको (पेट्स को) प्यार करो, हमेशा चिपके रहते हैं. विंटर मुझे हमेशा छोड़ने आता है. इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं. धोखेबाज होते हैं इंसान.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

कोमल रानी संग लालबागचा राजा पहुंचे थे गोविंदा
सुनीता आहूजा का ये बयान उस वक्त सामने आया, जब गोविंदा को कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए देखा गया. गोविंदा सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर मुंबई के मशहूर पंडाल पहुंचे थे, वहीं कोमल भी साड़ी में नजर आईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

दोनों ने साथ में बप्पा के दर्शन किए और अंतिम आरती में भी शामिल हुए. आरती के बाद गोविंदा और कोमल पंडाल से बाहर निकल गए.

गोविंदा और कोमल रानी की पंडाल में मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि सुनीता आहूजा भी उसी दिन इससे पहले लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

हालांकि, एयरपोर्ट पर पैपराजी से बातचीत के दौरान सुनीता ने न तो गोविंदा और न ही कोमल रानी का नाम लिया. लेकिन उनके बयान की टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर गोविंदा और सुनीता की पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

गणपति सेलिब्रेशन में नहीं दिखे साथ
इस साल गणपति सेलिब्रेशन के दौरान भी गोविंदा और सुनीता दोनों अलग-अलग नजर आए. हालांकि, बाद में गोविंदा अपने बच्चों टीना और यशवर्धन के साथ दिखाई दिए थे.

इससे पहले सुनीता आहूजा और यशवर्धन को मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर भी स्पॉट किया गया था. बाद में गोविंदा के मैनेजर ने बताया था कि सुनीता एक्टर के खिलाफ तलाक की याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंची थीं. 

सुनीता ने गोविंदा को कहा था शुगर डैडी
बता दें, सुनीता आहूजा कुछ टाइम पहले पैपराजी से बातचीत के दौरान गोविंदा के कोमल के साथ पब्लिकली नजर आने पर उन्हें शुगर डैडी तक कह दिया था.

वहीं, गोविंदा और कोमल रानी फिल्म 'रूपा' में साथ काम कर रहे हैं. 

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
बॉलीवुड
5 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा, फिल्म निर्माता से 10 लाख की ठगी
5 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा, फिल्म निर्माता से 10 लाख की ठगी
बॉलीवुड
47वें दिन भी तूफान बनी 'हनुमान अंश', RRR से लेकर इन तीन बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
47वें दिन भी तूफान बनी 'हनुमान अंश', कर डाली इतनी धांसू कमाई
बॉलीवुड
‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क
‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
आईपीएल 2026
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर, IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget