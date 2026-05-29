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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आज भी वो मेरा पति है...', गोविंदा को लेकर बोलीं वाइफ सुनीता आहूजा, कहा- 'हमारा झगड़ा थोड़ी हुआ है'

'आज भी वो मेरा पति है...', गोविंदा को लेकर बोलीं वाइफ सुनीता आहूजा, कहा- 'हमारा झगड़ा थोड़ी हुआ है'

Sunita Ahuja On Govinda: गोविंदा और सुनीता आहूजा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से सुनीता ने हसबैंड संग रिश्ते पर बात की और कहा कि वो आज भी उनके पति हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 29 May 2026 05:08 PM (IST)
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Sunita Ahuja On Govinda: गोविंदा और सुनीता आहूजा लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे हैं. इनकी निजी जिंदगी कब सुर्खियों में आई जब सुनीता ने गोविंदा से अलग रहने की बात का खुलासा किया था. इसके बाद वो लगातार अपने बयानों का वजह से मीडिया में छाई रहीं. यहां तक कि उनके तलाक और गोविंदा के किसी एक्ट्रेस को डेट करने की भी चर्चा खूब रही. ऐसे में अब एक बार फिर से सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग रिश्ते पर बात की और कहा कि वो (गोविंदा) आज भी उनके पति हैं.

दरअसल, सुनीता आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो गोविंदा के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए नजर आ रही हैं.सुनीता ने हाल ही में इंस्टेंट बॉलीवुड से बात की और इस दौरान उनसे पूछा गया कि वो इन दिनों शोज में नजर आ रही हैं काफी काम भी कर रही हैं तो क्या गोविंदा के साथ भी उन्हें फैंस देख सकेंगे? इस पर सुनीता का एक बार फिर से बेबाक अंदाज छा गया.

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आज भी वो मेरा पति है...

सुनीता आहूजा कहती हैं, 'इस बारे में इस माहौल में ये आप मत पूछिए. ये बात आपको गोविंदा जी ने बोला था और मैं भी यही बोल रही हूं. ये वो माहौल नहीं है, जो आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं. इंशाहल्लाह, भगवान की दुआ है तो हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे. थोड़ी हमारा झगड़ा लड़ाई हुआ है. आज भी वो मेरा पति है और वो मेरा पति ही रहेगा.'

 
 
 
 
 
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15 साल की उम्र में गोविंदा को यूं किया था इंप्रेस

सुनीता आहूजा ने अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ 'मां है ना' शो में अपनी पर्सनल लाइफ और गोविंदा को पहली बार इंप्रेस करने को लेकर बात की थी और खुलासा किया था कि उन्होंने महज 15 साल की उम्र में एक्टर वो इंप्रस किया था. सुनीता ने शो में बताया कि गोविंदा को इंप्रेस करने के लिए 15 साल की उम्र में कुकिंग सीखी. क्योंकि अभिनेता को खाने का काफी शौक था. 

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बहरहाल, अगर सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी के बारे में बात की जाए तो गोविंदा करीब 21 साल के थे और सुनीता 15, जब उन्होंने डेटिंग करना शुरू किया था. इसके बाद मार्च 1987 में दोनों ने शादी कर ली थी. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 May 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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