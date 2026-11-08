बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ इन दिनों सुर्खियों में है. करीब 40 साल पुरानी उनकी शादी को लेकर अनबन और अलगाव की खबरें सामने आ रही हैं. दोनों के रिश्ते में चल रही खटपट को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है. अब गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है.

सुनीता ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में उनका परिवार फिर से खुशहाल हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस जिंदगी में उन्हें और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता. सुनीता का मानना है कि उनका करीब 40 साल पुराना रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता.

'40 साल पुरानी शादी है, ये क्यों नहीं टिकेगी?'

सुनीता आहूजा ने हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में गोविंदा के साथ अपने रिश्ते पर बात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या दर्शकों को एक बार फिर उनका परिवार साथ नजर आएगा, तो उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, 'बिल्कुल, हम देखेंगे. ऐसा क्यों नहीं होगा? फिलहाल वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है और वक्त से लड़ा नहीं जा सकता. ये 40 साल पुरानी शादी है, ये क्यों नहीं टिकेगी?'

उन्होंने आगे कहा, 'कोई बात नहीं, वो वही कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है. मैं काम कर रही हूं और मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर है. लेकिन इस जिंदगी में हमें कोई अलग नहीं कर सकता. बाकी सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है. भगवान के अलावा मैं किसी से कुछ नहीं मांगती. मेरे और उनके लिए जो सही होगा, भगवान हमें वही देंगे.'

गोविंदा की बेवफाई पर पहले भी बात कर चुकी हैं सुनीता

बता दें कि इन दिनों गोविंदा का नाम उनकी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है. ऐसी खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, गोविंदा और कोमल में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया है.

सुनीता इससे पहले भी अपनी शादी में धोखा मिलने और गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. हालांकि, वो ये भी कहती रही हैं कि अपने परिवार और बच्चों के लिए उन्होंने इस रिश्ते को निभाया है. रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में बातचीत के दौरान सुनीता ने शादी में बेवफाई को लेकर कहा था, 'शादी के पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है, है ना? आखिर वो एक हीरो हैं, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते. अगर मैं इस उम्र में तनाव लूंगी, तो मेरा डायबिटीज बढ़ जाएगा. मैं चीजों को ऐसे ही चलने देती हूं और आगे बढ़ती रहती हूं. कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूं.'

'क्या मैं 24 घंटे उनके सामने बैठी रहूं?'

इसी शो में जब सुनीता से पूछा गया कि क्या गोविंदा अब भी उन्हें धोखा देते हैं और क्या दोनों अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा था, 'क्या आप किसी को रोक सकते हैं? क्या मैं 24 घंटे उनके सामने बैठी रहूं? ऐसा नहीं कर सकते, सामने वाला भी परेशान हो जाएगा. अब मैं ज्यादा नहीं सोचती. हमारे दो घर हैं और उनसे मिलने बहुत से लोग आते हैं. मुझे अपने घर में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए.'

कब हुई थी गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी?

बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मई 1987 को गुपचुप तरीके से शादी की थी. शादी के करीब दो साल बाद 16 जुलाई 1989 को उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपनी और सुनीता की शादी का खुलासा किया था. इसके बाद 1 मार्च 1997 को कपल के बेटे यशवर्धन आहूजा का जन्म हुआ.