क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'

क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
Sunita Ahuja On Govinda: सुनीता आहूजा ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक बार फिर गोविंदा संग अपने रिश्ते पर बात की है. उन्होंने ये भी कहा कि वे एक्टर को माफ कर सकती हैं.
गोविंदा और सुनीता आहूजा पिछले साल से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं. उनकी शादी में अनबन के रूमर्स फैले हुए थे और कहा जा रहा था कि एक्टर अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं. उनके तलाक की भी अफवाहें फैल गई थी. हालांकि इस जोड़ी ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में एक साथ आकर सभी रूमर्स को खारिज कर दिया था. बाद में सुनीता ने गोविंदा के धोखा देने की अफवाहों पर भी बात की थी और एक इंटरव्यू में लड़की के नाम का इशारा करते हुए कहा था, "मुझे कोमल नाम से नफ़रत है." गोविंदा ने भी सुनीता की बात का जवाब दिया, और चुप रहने के लिए न्यूकमर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने उन्हें "बचाया"
अब अपने लेटेस्ट व्लॉग में, सुनीता ने एक बार फिर गोविंदा के साथ अपने रिश्ते पर बात की और ये भी कहा कि वह उन्हें माफ कर सकती हैं.
40 साल का रिश्ता रातों-रात नहीं टूटता
इस समय अपनी मेंटल हालत के बारे में बात करते हुए सुनीता ने कहा कि कैसे सालों तक चुप रहने से उनका नज़रिया बदल गया है. उन्होंने कहा, “कई लोगों ने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया. मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब और नहीं. मैंने अब अपनी पहचान बना ली है. मैं हमेशा इमोशनल रहूंगी क्योंकि 40 साल का रिश्ता रातों-रात नहीं टूटता. लेकिन मैं मज़बूत दिल वाली बन गई हूं.”
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक समय फ़ैमिली के माहौल ने उनकी चुप्पी पर असर डाला था. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा सच बोलती हूं. मैं हर औरत से कहती हूं कि अपने हक़ के लिए लड़ो. जब मेरे ससुराल वाले आस-पास होते थे तो मैं चुप रहती थी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी. लेकिन अब गोविंदा और मैं दोस्त हैं, तो मैं सिर्फ़ उनकी बात क्यों सुनूं या डर में क्यों रहूं?”
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा
जब उनसे माफ़ करने की पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया, तो सुनीता ने इससे मना नहीं किया. उन्होने कहा,“तुम्हें कभी नहीं जानते, वह मेरा बचपन का प्यार है. अगर वह सुधर जाए, हमारे हिसाब से चले, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी.अगर वह बदल जाए और मेरे हिसाब से जिए, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी.”
मेनोपॉज़ से गुजर रही हूं, पति की है जरूरत
वहीं सुनीता ने ये भी माना कि लगातार मीडिया कवरेज ने उसे इमोशनल रूप से परेशान किया है. उन्होंने कहा, “मैं न्यूज़ में सब कुछ नहीं सुनना चाहती. यह वह उम्र नहीं है जहां मैं इतना स्ट्रेस झेल सकूं, मैं मेनोपॉज़ से गुजर रही हूं. इस समय, आपको अपने पति और बच्चों की ज़रूरत है जो आपको सपोर्ट करें, न कि आप पर प्रेशर डालें.”
