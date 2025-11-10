गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा और सुनिता की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी. उन्होंने अपनी शादी एक साल तक छुपाकर रखी थी. अब सुनिता ने बताया कि उन्होंने गोविंदा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं.
गोविंदा की पत्नी सुनिता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. सुनिता अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बातें करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि उन्होंने गोविंदा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं.
एक साल तक घर से नहीं निकली थीं सुनिता
सुनिता ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गोविंदा के लिए बहुत कुछ त्याग किया है. सुनिता ने कहा, 'मैंने तो बहुत कुछ कर लिया. एक साल तक तो मेरी शादी सबसे छुपाकर रखी थी. मैं एक साल चुपचाप बैठी थी. जब टीना पैदा हो गई तब बताया गया न कि मेरी और गोविंदा की शादी हो गई है. ये कितना बड़ा बलिदान था कि मैं एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी. मैं कहीं नहीं जाती थी.'
आगे सुनिता ने कहा, 'उस वक्त ट्रेंड था न कि अगर हीरो शादीशुदा है तो लड़कियों की फैन फॉलोइंग कम हो जाती है. तो मैंने बोला न ठीक है. लेकिन इसीलिए मैं फटाफट प्रेग्नेंट हो गई थी कि अब तो बाहर निकालना ही पड़ेगा. अब कैसे नहीं निकालेंगे. लेकिन ठीक है वो स्टार बन रहा था. मैंने हमेशा सपोर्ट किया है जब भी उसको मेरी जरुरत पड़ती है.'
गोविंदा की सक्सेस के पीछे किसका हाथ?
इसके अलावा सुनिता ने कहा, 'गोविंदा को जो भी नेम-फेम मिला उसके पीछे सबसे पहले उनकी मां को क्रेडिट जाता है. उनकी मैं ने बहुत स्ट्रगल करके उनको गोविंदा बनाया है. आज मम्मी है तो गोविंदा था. उनकी मां ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए. तब जाकर गोविंदा पूजा पाठ करके, मेहनत करके इतना बड़ा नाम बने. सबसे पहला श्रेय उनकी मम्मी को जाता है. फिर मैं खुद को दे सकती हूं. जब मम्मी नहीं थी तब मैंने बहुत गोविंदा को सपोर्ट किया. प्यार किया. मैं हमेशा गोविंदा के साथ हूं.'
