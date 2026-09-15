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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटे यशवर्धन संग फिल्म में नजर आएंगी सुनीता आहूजा, गणपति चतुर्थी पर किया खुलासा

बेटे यशवर्धन संग फिल्म में नजर आएंगी सुनीता आहूजा, गणपति चतुर्थी पर किया खुलासा

गणपति स्थापना के मौके पर सुनीता आहूजा ने बेटे के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म में काम करने का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि फिल्म को साजिद खान डायरेक्ट कर रहे हैं और एकता कपूर इसे प्रोड्यूस कर रही हैं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: निशा शर्मा |  Updated at : 15 Sep 2026 01:19 PM (IST)
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अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में गणपति महाराज का स्वागत किया. उनका कहना है कि इस प्रथा की शुरुआत गोविंदा की मां ने की थी, जिसे वे आगे बढ़ा रही हैं. साथ ही, सुनीता ने यह भी खुलासा किया कि वे अपने बेटे के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी.

गणपति स्थापना की परंपरा पर बोलीं सुनीता

सुनीता आहूजा ने मीडिया संग बातचीत में गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे की वजह बताई. उन्होंने कहा, गणेश चतुर्थी पर्व मनाना मेरी सास ने हमारे पुराने ऑफिस से शुरू किया था. तब से यह प्रथा चली आ रही है, तो मैंने सोचा कि जब तक जीवित हूं, तब तक तो गजानन को घर पर लेकर आऊंगी. अब ये प्रथा चलती रहेगी क्योंकि गणेश भगवान हमारे प्रथम देवता हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है.

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बेटे संग फिल्म में नजर आएंगी सुनीता

सुनीता आहूजा ने बताया कि पिछले एक साल से लेकर अब तक बप्पा उन पर काफी मेहरबान रहे. उन्होंने कहा, आखिरी साल मैंने यूट्यूब शुरू किया था और इस बार मैंने दो शोज किए हैं, जिनमें 'मां है ना' और 'लॉकअप-2' शामिल है. सबसे खुशी बात यह है कि मैंने अपने बेटे के साथ फिल्म की है, जिसके निर्देशक साजिद खान और एकता कपूर प्रोड्यूसर हैं. तो बप्पा ने मुझे इतना नाम, इज्जत और शोहरत दी है. यह पर्व मेरे लिए बहुत खास हैं, बप्पा को मैं नाचते गाते हुए ही घर में लेकर आई हूं.

 

 
 
 
 
 
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उन्होंने बताया कि वे गणपति को डेढ़ दिन के लिए रखती हैं. सुनाती आहूजा ने कहा, गजानन हमारे घर पर डेढ़ दिन के लिए आते हैं. इस दौरान हम घर पर अपने सभी करीबियों और दोस्तों को आमंत्रित करते हैं, नाच गाना होता है और हां, खाना भी सात्विक बनता है और हमारे बप्पा को मोदक और जो भोग पसंद है, वो उन्हें चढ़ाया जाता है. अब गजानन आए हैं, तो नाचते गाते रहना चाहिए. गणपति भगवान विघ्नहर्ता हैं, मैं चाहती हूं कि वे मेरे जीवन के सभी विघ्नों को हर दें और मेरे परिवार में खुशहाली बनी रहे.

उन्होंने आगे मीडिया से कहा कि वे उनके बेटे की आने वाली फिल्म को जरूर प्रमोट करें. उन्होंने कहा, जिस तरह से आपने हमेशा गोविंदा और हमें प्यार दिया, मैं चाहती हूं कि आप मेरे बेटे को वैसा ही प्यार और सपोर्ट दें.

ये भी पढ़ें:- गुरमीत-देबीना से सुनीता आहूजा तक, सेलेब्स के घर पधारे गणपति बप्पा

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Published at : 15 Sep 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja
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