हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तूने जवानी में किया लेकिन...', गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर फिर बीवी सुनीता आहूजा का शॉकिंग खुलासा

Sunita Ahuja-Govinda: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं अब हाल ही में सुनीता में गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 01:44 PM (IST)
गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में सुनीता के कुछ बयानों ने सबको चौंका दिया है, जिनसे गोविंदा के किसी दूसरी महिला के साथ कथित अफेयर की बातों को हवा मिली. हालांकि कुछ समय पहले ही गोविंदा ने इन आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया था, लेकिन अब एक बातचीत में सुनीता आहूजा ने अपने पति को लेकर एक और चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है.

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर सुनीता आहूजा का खुलासा
मिस मालिनी से बातचीत के दौरान जब सुनीता आहूजा से गोविंदा के कथित अफेयर को लेकर उनके पुराने बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और ऐसी बातों से वे परेशान हो जाते हैं. सुनीता ने कहा कि वह हमेशा यही कहती हैं कि यह उम्र ऐसी चीज़ों की नहीं होती. उन्होंने आगे आजकल इंडस्ट्री में संघर्ष करने आने वाली कुछ लड़कियों को लेकर अपनी राय भी रखी और कहा कि कई बार लोग गलत वजहों से दूसरों को फंसा देते हैं और बाद में परेशानी खड़ी हो जाती है. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर गोविंदा और सुनीता आहूजा की निजी ज़िंदगी चर्चा में आ गई है.

सुनीता आहूजा ने आगे कहा कि ऐसी लड़कियां बहुत होती हैं, लेकिन इस उम्र में इंसान को समझदार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि 63 साल की उम्र में, जब एक अच्छी फैमिली, पत्नी और बड़े बच्चे हों, तो इस तरह की बातें या हरकतें सही नहीं लगतीं. सुनीता ने यह भी कहा कि जवानी में गलतियां हो जाती हैं और वह समय अलग होता है, लेकिन इस उम्र में ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती. 

 
 
 
 
 
गोविंदा ने अफेयर की खबरों को किया खारिज
बता दें, गोविंदा ने हाल ही में ANI से बात करते हुए इन अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कई बार जब कोई कुछ नहीं बोलता, तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं या फिर यह मान लेते हैं कि वही गलती पर है. इसी वजह से उन्होंने अब अपनी बात रखने का फैसला किया है.सगोविंदा ने यह भी कहा कि उन्हें बताया गया था कि उनके परिवार के कुछ लोग बिना जाने एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनाए जा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सुनीता कभी यह नहीं सोच सकतीं कि वह खुद अनजाने में ऐसी किसी साजिश में फंसा दी गई हों.

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी. उन्होंने अपनी शादी को काफी समय तक निजी रखा और 1989 में बेटी टीना के जन्म के बाद इसे सार्वजनिक किया. सालों से दोनों को एक मजबूत और पसंदीदा कपल माना जाता रहा है. हालांकि, इतने लंबे समय से साथ होने के बावजूद, उनके रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कभी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा लव स्टोरी माने जाने वाले गोविंदा और सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी शादी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.

Published at : 26 Jan 2026 01:44 PM (IST)
Sunita Ahuja Govinda
