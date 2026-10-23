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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बच्चों से कभी नहीं कहूंगी पिता को छोड़ दें', गोविंदा संग तलाक की खबरों पर बोलीं सुनीता आहूजा

'बच्चों से कभी नहीं कहूंगी पिता को छोड़ दें', गोविंदा संग तलाक की खबरों पर बोलीं सुनीता आहूजा

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में तनाव की खबरों के बीच सुनीता ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने गोविंदा और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. चलिए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 23 Oct 2026 02:35 PM (IST)
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बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी 39 साल की शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. गोविंदा का नाम उनकी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

अब सुनीता आहूजा ने अपनी निजी जिंदगी और पति गोविंदा के साथ रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि वो कभी अपने बच्चों से नहीं कहेंगी कि वो अपने पिता से रिश्ता तोड़ लें. सुनीता ने ये भी कहा कि वो अपनी बात खुलकर रखती रहेंगी और निजी जिंदगी की परेशानियों के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहती हैं. 

'बच्चों से कभी नहीं कहूंगी पिता को छोड़ने के लिए'

'टॉल टेल्स' को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा कि वो नहीं चाहतीं कि उनके और गोविंदा के बीच के तनाव का असर बच्चों पर पड़े. गोविंदा और सुनीता के दो बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा. सुनीता ने साफ किया कि उनके रिश्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हों, वो बच्चों से उनके पिता से दूर रहने के लिए नहीं कहेंगी.

 
 
 
 
 
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उन्होंने कहा, 'मैं ऐसी इंसान नहीं हूं, जो बच्चों से कहे कि अपने पिता को छोड़ दो. ये फैसला उनका है. मेरा मतलब है कि ऐसी बात कहना बेकार है, क्योंकि वो उनके पिता हैं. उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए. सिर्फ महिलाएं ही क्यों सोचें? महिलाओं को ही डिप्रेशन में क्यों रहना चाहिए? क्यों?'

'40 साल में जो खुशी नहीं दे सकी, वो कोई और दे रहा है'

गोविंदा के साथ अपने रिश्ते में आई दूरी पर बात करते हुए सुनीता ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब गोविंदा को कहीं और खुशी मिल रही है. उन्होंने कहा कि गोविंदा जहां भी रहें, खुश रहें. 

बच्चों से कभी नहीं कहूंगी पिता को छोड़ दें', गोविंदा संग तलाक की खबरों पर बोलीं सुनीता आहूजा

सुनीता ने कहा, 'उन्हें वहां खुशी मिल रही है, जो मैं उन्हें 40 साल में नहीं दे सकी. कोई और उन्हें वह खुशी दे रहा है. मुझे ऐसा लगता है. भगवान उनका भला करे. उन्हें खुश रहने दीजिए."

'मुझे कोई नहीं पाल रहा, मैं सच बोलूंगी'

सुनीता ने आगे कहा, 'मुझे कोई नहीं खिला रहा है. मैं जो हूं, अपने दम पर हूं. मैं सच बोलूंगी. मुझे लोगों का इतना प्यार मिला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की दुनिया में मेरी तरह सच बोलने वाला कोई और है. जो किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाता है, उसे भगवान देखेगा. दुनिया जाए भाड़ में. हम अपना काम करेंगे. मेरे लिए इतना ही काफी है.'

'इतनी परेशानियों के बाद भी मैं हंस रही हूं'

सुनीता ने कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों को अपने काम पर हावी नहीं होने देना चाहतीं. वो विवादों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहती हैं. 

बच्चों से कभी नहीं कहूंगी पिता को छोड़ दें', गोविंदा संग तलाक की खबरों पर बोलीं सुनीता आहूजा

उन्होंने कहा, 'इन चक्करों में पड़ेंगे तो अपना चेहरा भी जाएगा और अपना काम भी जाएगा. देखिए, मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूं. जिंदगी में इतनी टेंशन है, फिर भी मैं हंस रही हूं, है ना?'

कब हुई थी गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी?

बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मई 1987 को गुपचुप शादी की थी. शादी के करीब दो साल बाद, 16 जुलाई 1989 को उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. 

बच्चों से कभी नहीं कहूंगी पिता को छोड़ दें', गोविंदा संग तलाक की खबरों पर बोलीं सुनीता आहूजा

टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपनी और सुनीता की शादी का खुलासा किया था. इसके बाद 1 मार्च 1997 को कपल के बेटे यशवर्धन आहूजा का जन्म हुआ.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 23 Oct 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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