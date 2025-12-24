'इंडस्ट्री पॉलिटिक्स में फंसे गोविंदा', पत्नी सुनीता आहूजा बोलीं- 2-3 फिल्में नहीं हुईं रिलीज

एक्टर गोविंदा ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उनकी एक्टिंग और डांसिंग के लोग कायल हैं. हालांकि, अब वो कई सालों से बड़े पर्दे से गायब हैं. गोविंदा की पत्नी अक्सर अपने किसी न किसी बयान की वजह से खबरों में रहती हैं. अब सुनीता ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि गोविंदा इंडस्ट्री पॉलिटिक्स में बुरे फंस गए हैं.

इंडस्ट्री पॉलिटिक्स को लेकर सुनीता ने किया रिएक्ट

सुनीता ने कहा, 'गोविंदा की 2-3 फिल्में रिलीज होने से रोकी गईं. हर फील्ड में पॉलिटिक्स होती है. गोविंदा जैसा कोई और एक्टर नहीं हो सकता है. तो लोग गोविंदा की इमेज खराब करने की कोशिश तो करेंगे ही. गोविंदा की 3 फिल्मों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. मैं तो कहती हूं कि ऐसी फिल्म बनाओ की सामने से लोग राइट्स खरीदने आएं.'

आगे सुनीता ने कहा, 'सब जलन रखते हैं. किसी को आगे बढ़ते हुए कोई देखना नहीं चाहता है. पर अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हैं तो कोई आपको नहीं पूछता है. इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हो रहा है लेकिन कितने ही बच्चे घर पर भी बैठे हैं. हर बच्चे को कम से कम मौका तो दो. अगर सिर्फ ग्रुप के बच्चों को काम दोगे और आगे चलकर ग्रुप खत्म हो गया तो क्या करोगे. नए बच्चों को भी मौका दो.'

गोविंदा के अफेयर पर सुनीता ने कहा ये

बता दें कि गोविंदा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर खबरें आई थीं. गोविंदा की पत्नी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'मैंने सुना कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन गोविंदा किसी एक्ट्रेस को डेट नहीं कर रहा है. एक्ट्रेसेस ऐसे बुरे काम नहीं करती हैं. वो लड़की उनसे प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ पैसा चाहिए.'