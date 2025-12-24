हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर सुनीता आहूजा ने लगाई मुहर! कहा- 'वो लड़की सिर्फ उससे पैसा चाहती है'

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर सुनीता आहूजा ने लगाई मुहर! कहा- 'वो लड़की सिर्फ उससे पैसा चाहती है'

Sunita Ahuja On Govinda's Extra Marital Affair: सुनीता ने कंफर्म कर दिया है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी एक्ट्रेस को डेट नहीं कर रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Dec 2025 06:09 PM (IST)
सुपरस्टार गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं. अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दावों से लेकर तलाक की खबरों तक को लेकर उन्होंने कई बयान दिए. एक बार फिर सुनीता ने बातों ही बातों में कंफर्म कर दिया है कि गोविंदा शादीशुदा होते हुए किसी को डेट कर रहे हैं. हालांकि सुनीता ने ये भी खुलासा किया है कि गोविंदा का जिसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कोई एक्ट्रेस नहीं है.

ई-टाइम्स से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने बताया कि उनके लिए साल 2025 कैसा रहा. उन्होंने कहा- मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं क्योंकि मैंने गोविंदा के विवादों के बारे में सुना है कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसे बुरे काम नहीं करतीं. वो उनसे प्यार नहीं करती; उसे सिर्फ उनका पैसा चाहिए.

2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं सुनीता 
सुनीता ने आगे कहा- 'लेकिन दूसरी तरफ, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 2025 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे सफलता मिली और लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं. नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूं. अगर वो मुझसे नफरत करते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है.' इस दौरान सुनीता से पूछा गया कि वो साल 2026 में अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहेंगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया- 'मैं 2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दें, और मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं.'

'अपनी जिंदगी में चौथी महिला रखने का हक नहीं'
सुनीता यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा- 'मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द होगा. मुझे उम्मीद है कि गोविंदा को ये एहसास होगा कि उनकी जिंदगी में सबसे अहम तीन महिलाएं हैं: उनकी मां, उनकी पत्नी और उनकी बेटी. किसी को भी अपनी जिंदगी में चौथी महिला रखने का हक नहीं है. ये दुनिया के हर पुरुष के लिए है, गोविंदा सहित. मैं चाहती हूं कि ची ची अपने सभी चमचों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें क्योंकि वो भी उनके साथ पैसे के लिए हैं.' 

क्या है सुनीता आहूजा का न्यू ईयर रिजॉल्यूशन?
सुनीता आहूजा ने इस दौरान अपना न्यू ईयर रिजॉल्यूशन भी बताया. उन्होंने कहा- 'मैं इस साल दिन-रात काम करना चाहती हूं. मुंबई के जुहू इलाके में अपना घर लेना चाहती हूं, अपने लिए एक अच्छी कार खरीदना चाहती हूं और पूरे साल जमकर काम करना चाहती हूं. मैं घर पर नहीं बैठना चाहती.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 24 Dec 2025 06:05 PM (IST)
Extra Marital Affair Sunita Ahuja Govinda
प्राइवेसी पॉलिसी

