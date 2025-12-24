सुपरस्टार गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं. अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दावों से लेकर तलाक की खबरों तक को लेकर उन्होंने कई बयान दिए. एक बार फिर सुनीता ने बातों ही बातों में कंफर्म कर दिया है कि गोविंदा शादीशुदा होते हुए किसी को डेट कर रहे हैं. हालांकि सुनीता ने ये भी खुलासा किया है कि गोविंदा का जिसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कोई एक्ट्रेस नहीं है.

ई-टाइम्स से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने बताया कि उनके लिए साल 2025 कैसा रहा. उन्होंने कहा- मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं क्योंकि मैंने गोविंदा के विवादों के बारे में सुना है कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसे बुरे काम नहीं करतीं. वो उनसे प्यार नहीं करती; उसे सिर्फ उनका पैसा चाहिए.

2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं सुनीता

सुनीता ने आगे कहा- 'लेकिन दूसरी तरफ, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 2025 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे सफलता मिली और लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं. नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूं. अगर वो मुझसे नफरत करते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है.' इस दौरान सुनीता से पूछा गया कि वो साल 2026 में अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहेंगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया- 'मैं 2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दें, और मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं.'

'अपनी जिंदगी में चौथी महिला रखने का हक नहीं'

सुनीता यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा- 'मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द होगा. मुझे उम्मीद है कि गोविंदा को ये एहसास होगा कि उनकी जिंदगी में सबसे अहम तीन महिलाएं हैं: उनकी मां, उनकी पत्नी और उनकी बेटी. किसी को भी अपनी जिंदगी में चौथी महिला रखने का हक नहीं है. ये दुनिया के हर पुरुष के लिए है, गोविंदा सहित. मैं चाहती हूं कि ची ची अपने सभी चमचों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें क्योंकि वो भी उनके साथ पैसे के लिए हैं.'

क्या है सुनीता आहूजा का न्यू ईयर रिजॉल्यूशन?

सुनीता आहूजा ने इस दौरान अपना न्यू ईयर रिजॉल्यूशन भी बताया. उन्होंने कहा- 'मैं इस साल दिन-रात काम करना चाहती हूं. मुंबई के जुहू इलाके में अपना घर लेना चाहती हूं, अपने लिए एक अच्छी कार खरीदना चाहती हूं और पूरे साल जमकर काम करना चाहती हूं. मैं घर पर नहीं बैठना चाहती.'