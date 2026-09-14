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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेटी टीना के साथ नई मर्सिडीज लेने पहुंचीं सुनीता आहूजा, दिखा स्टाइलिश अंदाज

बेटी टीना के साथ नई मर्सिडीज लेने पहुंचीं सुनीता आहूजा, दिखा स्टाइलिश अंदाज

एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को हाल ही में मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया. वो नई मर्सिडीज कार लेने पहुंची थी. इस दौरान उनकी बेटी टीना आहूजा भी मौजूद थी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 04:58 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया. वो नई मर्सिडीज कार लेने पहुंची थी. इस दौरान वो अपनी बेटी टीना आहूजा संग नजर आईं. दोनों मां-बेटी के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

सुनीता आहूजा ने खरीदी नई कार
हाल ही में सुनीता आहूजा को उनकी बेटी टीना आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा में एक लग्जरी शोरूम के बाहर स्पॉट किया गया है. सुनीता आहूजा ने नई मर्सिडीज कार खरीदी है. दोनों मां बेटी इस दौरान काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. टीना ब्लेजर और पैंट में बेहद ही क्लासी लग रही थीं, वहीं सुनीता आहूजा डेनिम शर्ट और पैंट में खूबसूरत दिखीं.

 
 
 
 
 
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कार के सामने खड़े होकर दिया पोज
सुनीता आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वो नई चमचमाती मर्सिडीज कार के सामने खड़ी होकर पोज दे रही हैं. सुनीता आहूजा कैप और गॉगल्स लगाए स्टाइलिश लुक में दिखीं. इसके अलावा भी उनके कई फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें वो कार की पूजा करती दिखाई दे रही हैं.

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बेटी टीना के साथ नई मर्सिडीज लेने पहुंचीं सुनीता आहूजा, दिखा स्टाइलिश अंदाज

हाल ही में सुर्खियों में आए थे गोविंदा और सुनीता 
बता दें हाल ही में गोविंदा और सुनीता आहूजा इंटरनेट पर अपनी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में थे. सुनीता आहूजा का कहना है कि गोविंदा का उनकी को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग अफेयर है. उन्होंने ये भी कहा कि दोनों शादी करने के प्लान में थे. वहीं, सुनीता आहूजा को अगस्त में फैमिली कोर्ट के बाहर भी स्पॉट किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तलाक की अर्जी वापस लेने कोर्ट गई थी.

वहीं गोविंदा ने इन सभी अफेयर और अनबन के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने इन अफवाहों को अपनी छवि खराब करने की एक साजिश बताया. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Sep 2026 04:58 PM (IST)
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Sunita Ahuja
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