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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘मुझे गोविंदा संग शादी का कोई पछतावा नहीं’, तलाक रूमर्स पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी

‘मुझे गोविंदा संग शादी का कोई पछतावा नहीं’, तलाक रूमर्स पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी

सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग तलाक के रूमर्स पर फिर चुप्पी तोड़ी है. स्टार वाइफ ने कहा कि उन्हें गोविंदा संग शादी का कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने गोविंदा को ईमानदार भी बताया

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 09:55 AM (IST)
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गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादी टूटने की खबरें पिछले साल से सुर्खियों में हैं. हालांकि इस जोड़ी ने पिछले साल ही गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ आकर इन सारी अफवाहों को खारिज कर दिया था. लेकिन इसके बाद भी सुनीता ने कई मौकों पर गोविंदा के धोखा देने पर बात की. वहीं कुछ टाइम पहले गोविंदा अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार संग पब्लिकली स्पॉट भी हुए थे. जिसके बाद गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहों को और हवा मिली.

हाल ही में सुनीता ने एक्टर संग तलाक की अर्जी भी वापस ले ली थी और इस दौरान राखी सावंत संग फोन पर बात करते हुए स्टार वाइफ ने खुलासा किया था कि गोविंदा दूसरी शादी करने वाले थे.  इन सबके बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में, गोविंदा को "बहुत अच्छा" और "बहुत ईमानदार" इंसान बताया और दोहराया कि उन्हें एक्टर संग शादी करने का का कोई पछतावा नहीं है.

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गोविंदा के साथ अपनी शादी पर क्या बोलीं सुनीता आहूजा
बालाजी टेलीफिल्म्स से बात करते हुए सुनीता ने कहा, "मुझे कोई पछतावा नहीं है. जब मैं गोविंदा से मिली थी, तो वह बहुत अच्छे इंसान थे. वह बहुत ईमानदार थे. मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं. लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सख्त और कठोर हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी कहती हूं, दिल से कहती हूं. बहुत कम लोग ही मुझे समझ पाते हैं. मुझे उनसे शादी करने का कोई पछतावा नहीं है. मैं चाहती हूं कि लोग अपनी ज़िंदगी जिएं और दूसरों को भी जीने दें. वह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है."

गोविंदा का कोमल रानी से है रिलेशनशिप?
सुनीता और गोविंदा की शादी में दिक्कतों को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। यह चर्चा तब और बढ़ गई जब ऑनलाइन ऐसी खबरें आईं कि गोविंदा शायद कोमल रानी को डेट कर रहे हैं, जो उनके आने वाले प्रोजेक्ट में उनकी को-स्टार हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों के एक साथ दिखने से इन अफवाहों को और हवा मिली, जिससे दोनों के बीच संभावित रिश्ते को लेकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए. बीते दिन गोविंदा कोमल संग ही लाग बागचा राजा के दर्शन करने भी पहुंचे थे.

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कोमल संग गोविंदा की अफेयर के रूमर्स पर सुनीता ने क्या कहा था?
बाद में सुनीता ने गोविंदा और कोमल के बारे में फैल रही अफ़वाहों पर बात की थी. कोमल संग गोविंदा को देखे जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने पैपराज़ी से कहा, "विनाश काले विपरीत बुद्धि," जिससे इस मामले पर उनकी नाराज़गी जाहिर हुई थी. वहीं इसके जवाब में, गोविंदा ने एक वीडियो बयान जारी कर सुनीता को जवाब दिया था और उनसे परिवार के मामलों को मीडिया से दूर रखने की अपील की थी.

सुनीता आहूजा ने तलाक का केस वापस लिया था
इसके बाद सुनीता आहूजा ने अपना तलाक का केस वापस ले लिया उन्होंने कहा कि यह फैसला तब लिया गया जब उन्हें पता चला कि गोविंदा कथित तौर पर एक्ट्रेस कोमल रानी से शादी करने की प्लानिंग  कर रहे थे. इस दावे को गलत बताते हुए, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने साफ किया था कि दूसरी शादी की कोई प्लानिंग नहीं है और दोहराया कि सुनीता ही गोविंदा की पत्नी हैं. 

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Published at : 23 Sep 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
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