पिछले कुछ सालों में, शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन तक कई टॉप बॉलीवुड सेलेब्स ने बड़ी रकम के लिए तंबाकू ब्रांड्स को एंडोर्स किया है. ऐसे प्रोडक्ट्स का एड करने के लिए इन स्टार्स को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनील शेट्टी ने एक बार ऐसा एंडोर्समेंट ठुकरा दिया था. यहां तक कि उन्हें मोटी रकम भी ऑफर की गई थी. इस बात का खुलासा खुद सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में किया है.

40 करोड़ के तंबाकू ऐड का ऑफर क्यों ठुकराया था?

सुनील शेट्टी को तंबाकू ब्रांड को एंडोर्स करन के लिए एक बार 40 करोड़ का ऑफर मिला था हालांकि एक्टर ने इसे ठुकरा दिया था. वहीं इसकी वजह का खुलासा करते हुए सुनील ने पीपिंग मून को बताया, "मैं अपनी सेहत की वजह से ही सब कुछ हूं. यह मेरा शरीर ही है जिसने सुनील शेट्टी को फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिया. अगर मैं इसे अपनी पूजा की जगह नहीं मानूंगा, तो मैं खुद के साथ अन्याय करूंगा. मैं अपने बच्चों के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा? हो सकता है कि सिनेमा या बॉक्स ऑफिस के मामले में आज मैं उतना पॉपुलर न रहूं, लेकिन आज भी 17 से 20 साल के बच्चे मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं. यह अनरियल है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे तंबाकू के एक ऐड के लिए 40 करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे, और मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, 'क्या आपको सच में लगता है कि मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा? मैं नहीं आऊंगा.' शायद मुझे उस पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं. मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिस पर मुझे विश्वास न हो, क्योंकि इससे अहान, अथिया और राहुल, सब पर दाग लग जाएगा. उसके बाद, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पास आए."

View this post on Instagram A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

बेटे अहान की बॉर्डर 2 की रिलीज से एक्साइटेड हैं सुनील

इस बीच, सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी की 'बॉर्डर 2' की रिलीज से काफी एक्साइटेड हैं. सुनील ने इंस्टाग्राम पर बेटे के नाम पोस्ट भी लिखी थी. पोस्ट में, सुनील ने अहान के लिए लिखा कि बॉर्डर 2 महिमा या युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि शांति क्यों मौजूद है, उन्होंने आगे लिखा था कि बॉर्डर वह जगह नहीं है जहां देश खत्म होता है, बल्कि ये वो है जहां से साहस शुरू होता है, और कुछ कहानियां सिनेमा से आगे बढ़कर देश की यादों में ज़िंदा रहती हैं.

बॉर्डर 2 के बारे में

बता दें कि बॉर्डर 2 जे पी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है. बॉर्डर में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी और कुलभूषण खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में थे, साथ ही तब्बू, पूजा भट्ट, राखी गुलज़ार, शरबानी मुखर्जी, सपना बेदी और राजीव गोस्वामी भी थे. वहीं बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा शामिल हैं. इसी के साथ बता दें कि बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत हुई है और इसने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ से ओपनिंग की है.