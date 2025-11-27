हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSuniel Shetty ने 'दरबार' के बाद क्यों नहीं किया साउथ फिल्मों में काम? कहा- 'सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही देते हैं'

Suniel Shetty ने 'दरबार' के बाद क्यों नहीं किया साउथ फिल्मों में काम? कहा- 'सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही देते हैं'

Suniel Shetty Rejects South Films: सुनील शेट्टी ने खुलासा किया है कि वो साउथ फिल्मों के ऑफर ठुकरा देते हैं. इसकी वजह उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स को नेगेटिव रोल्स ऑफर करना बताया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Nov 2025 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के कई सितारे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं. सैफ अली खान से लेकर बॉबी देओल और जाह्नवी कपूर तक ने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई. लेकिन सुनील शेट्टी साउथ फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं. एक्टर ने खुद इसका खुलासा किया है और बताया है कि वो साउथ फिल्मों के ऑफर ठुकरा देते हैं.,

द लल्लनटॉप को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्हें साउथ फिल्मों में नेगेटिल रोल्स ऑफर होते हैं. लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं. सुनील शेट्टी ने कहा-  मुझे (साउथ फिल्म इंडस्ट्री से) ऑफर मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से, आप देखेंगे कि हमें नेगेटिव रोल्स के ही ऑफर मिलते हैं. वो हिंदी हीरोज को पावरफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन एक विलेन के नजरिए से. ये स्क्रीन और दर्शकों के लिए अच्छा है. लेकिन यही एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं है.

अपनी इकलौती साउथ फिल्म को लेकर क्या बोले एक्टर?
हालांकि सुनील शेट्टी पहले एक साउथ फिल्म में काम कर चुके हैं. एक्टर ने रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दरबार' में नेगेटिव रोल अदा किया था. ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी जिसमें नयनतारा भी थीं. ऐसे में सुनील शेट्टी ने दरबार में काम करने की वजह भी बताई. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ रजनीकांत की वजह से की थी. सुनील ने कहा- 'मैंने रजनी सर के साथ एक फिल्म की थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ काम करने का मौका पाना चाहता था.'

सुनील शेट्टी का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर सुनील शेट्टी आखिरी बार फिल्म 'केसरी वीर' और 'नादानियां' में दिखाई दिए थे. अब उनके पास प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' पाइपलाइन में है जो अगले साल रिलीज हो सकती है. इसके अलावा एक्टर 'वेलकम टू द जंगल' में भी नजर आएंगे. इस फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन और परेश रावल समेत कई कलाकार अहम रोल में होंगे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 08:48 PM (IST)
Tags :
Darbar Rajinikanth Suniel Shetty Welcome To The Jungle
