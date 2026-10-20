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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी…', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले सुनील शेट्टी

'उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी…', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले सुनील शेट्टी

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद एक्टर सुनील शेट्टी ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है. उन्होंने ये उम्मीद जताई कि सब ठीक होगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना ने सभी को हैरान कर दिया. इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने चिंता जाहिर की. उनका कहना है कि एक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ लोगों का एंटरटेन करना है.

एक्टर सुनील शेट्टी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर टाइगर श्रॉफ के साथ ऐसा हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है. उन्होंने टाइगर को खेल और फिटनेस के प्रति समर्पित बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर बोले सुनील शेट्टी
सुनील शेट्टी ने जैकी श्रॉफ को अपना बचपन का दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा. एक्टर ने कहा, 'पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और अब मुझे लगता है कि सभी एक्टर्स को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जैकी दादा मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं यही चाहता हूं कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए. मुझे इस बात की भी खुशी है कि टाइगर को कुछ नहीं हुआ. हालांकि, ड्राइवर को चोट लगी है, वो भी रिकवर कर रहा है.'

 
 
 
 
 
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18 अक्टूबर को हुई फायरिंग
बता दें, टाइगर श्रॉफ 18 अक्टूबर को अपनी कार से फुटबॉल खेलने गए थे. वहां से लौटते समय उनकी कार पर दो हमलावरों ने पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग की. हालांकि, टाइगर को कोई चोट नहीं आई और वो सेफ हैं. उसी शाम महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टाइगर से मिलने उनके घर पहुंचे थे.

तीन आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इनमें से दो हरियाणा और एक बिहार का रहने वाला है. पुलिस मंगलवार को तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोटा से मुंबई लेकर आ रही है. फिलहाल टाइगर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 20 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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