'लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म एक्टर अनपढ़ होते हैं', बोले सुनील शेट्टी

एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं. अब सुनील शेट्टी ने बेटे को लेकर बात की है. साथ ही हिंदी एक्टर्स को लेकर जो धारण है उस पर भी रिएक्ट किया.

अहान शेट्टी के डेब्यू पर किया रिएक्ट

बॉम्बे टाइम्स से बातचीत करते हुए सुनील शेट्टी ने अपने बेटे की पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने नेपोटिज्म पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'हम हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं. मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं. मैं इंडस्ट्री में फेल होने से डरता हूं, न कि सक्सेस से. दूसरी इंडस्ट्री में जब आप गिरते हैं, तो फिर आप उठते हैं और चलना शुरू करते हैं. लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप गिरते हैं तो पूरी दुनिया देखती है और ये आपको फील करवाते हैं कि आप कुछ नहीं हैं.'

बता दें कि अहान शेट्टी ने फिल्म तड़प से डेब्यू किया था. इस फिल्म में वो तारा सुतारिया के अपोजिट रोल में थे. फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई की थी.

View this post on Instagram A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

हिंदी फिल्मों को लेकर जो धारणा है उस पर भी सुनील शेट्टी ने बात की. उन्होंने कहा, 'लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर अनपढ़ हैं. उन्हें कुछ नहीं पता है. हमें बहुत कुछ पता है और हम बहुत स्मार्ट हैं. आज के समय में सक्सेस से ज्यादा फेलियर को सेलिब्रेट किया जाता है. ये फेक्ट है.'

सुनील शेट्टी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें 2025 में फिल्म नादानियां और केसरी वीर में देखा गया. अब वो फिल्म वेलकम टू द जंगल में दिखेंगे. इसके अलावा उनके पास हेरा फेरी 3 भी है. दोनों ही फिल्मों में अक्षय कुमार नजर आएंगे. इन दोनों फिल्मों को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. दोनों ही कॉमेडी ड्रामा है. वहीं अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 भी रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी.