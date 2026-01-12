हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'

'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'

Jaate Hue Lamhon Song Reaction: 'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' का रीक्रिएटेड वर्जन रिलीज हो गया है. अहान शेट्टी और आन्या सिंह स्टारर इस सॉन्ग पर फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

'बॉर्डर 2' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इससे पहले फिल्म के गाने एक-एक करके रिलीज हो रहे हैं. आज फिल्म का तीसरा गाना ''जाते हुए लम्हों'' रिलीज हुआ है जिसे एक्टर सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया. इस गाने को सुनकर फैंस इमोशनल हो गए हैं और कई लोग इसे दिल छूने वाला भी बता रहे हैं.

'बॉर्डर 2' से रिलीज हुआ 3.39 सेकेंड का गाना 'जाते हुए लम्हों' यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को ओरिजनली अनु मलिक ने कंपोज था. लेकिन 'बॉर्डर 2' के लिए इस गाने को मिथुन ने रिक्रिएट किया है जिसे विशाल मिश्रा और रूप सिंह राठौड़ ने अपनी आवाज दी है. 

सुनील शेट्टी ने 'जाते हुए लम्हों' को बताया आइकॉनिक सॉन्ग
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है और 'जाते हुए लम्हों' इसी फिल्म का गाना है. अब इसे रिक्रिएट किया गया है और इसका नए वर्जन को 'बॉर्डर' एक्टर सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है. सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान एक्टर ने गाने को लेकर कहा- ये गाना रूप जी ने मेरे लिए गाया था फिल्म में, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है और अब मेरा बेटा (अहान शेट्टी) इस गाने का हिस्सा है.

बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...

सॉन्ग लॉन्च इवेंट में पहुंचे अहान-आन्या
'बॉर्डर 2' के गाने 'जाते हुए लम्हों' के लॉन्च इवेंट में गाने के एक्टर्स अहान शेट्टी और आन्या सिंह भी पहुंचे थे. इस दौरान ब्लैक शर्ट, ब्राउन ब्लेजर और डेनिम में अहान काफी हैंडसम दिख रहे थे. वहीं व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी में आन्या बेहद खूबसूरत लग रही थीं. माथे पर काली बिंदी और खुले बालों के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक पूरा किया था.

बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...

बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...

'जाते हुए लम्हों' के नए वर्जन पर फैंस ने किया रिएक्ट
'जाते हुए लम्हों' का नया वर्जन फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो कमेंट करके इसकी तारीफ भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- क्या गाना है 80% पुराने वाले गाने का फील आता है. पक्का ब्लॉकबस्टर होगी. दूसरे शख्स ने लिखा- ये गाना हमारे फौजी भाइयों का दर्द और इमोशन है. एक और ने कमेंट किया- सच में दिल छू लेने वाला गाना है. एक यूजर ने कहा- वाह, पुराने दिन याद गए, बहुत बढ़िया गाना है.

बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...
बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...
बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...
बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...

'बॉर्डर 2' की स्टार कास्ट
'बॉर्डर 2' में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में दिखाई देंगे. उनके साथ मोना सिंह, आन्या सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा बतौर लीड एक्ट्रेसेस नजर आएंगी.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 12 Jan 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Suniel Shetty AHAN SHETTY Border 2 Jaate Hue Lamhon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया 'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों', फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
Advertisement

वीडियोज

China On India-bangladesh Tension : बांग्लादेश आया चीन के साथ, भारत ने शुरू की कुचलने की तैयारी!
Sandeep Chaudhary: भगवान राम भाजपाई या सपाई? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण | Virendra Singh | BJP
Raj Thackeray on Hindi: 'हिंदी बोले तो लात मारूंगा…' UP‑बिहार वालों को राज ठाकरे की खुली धमकी!
UP Politics: SP सांसद Virendra Singh के बयान से सियासी घमासान | BJP | Chandauli | Shri Ram |CM Yogi
Chitra Tripathi: भगवान राम 'समाजवादी' थे? यूपी की राजनीति गरमाई | Mahadangal | BJP | SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, दूसरी बार VHT में बनाया 700 प्लस स्कोर; कोई नहीं कर पाया ऐसा
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया 'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों', फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'
विश्व
'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, आर-पार के मूड में खामेनेई!
'हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन...', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, आर-पार के मूड में खामेनेई!
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
जनरल नॉलेज
Submerged Cities: दुनिया के पांच शहर जहां कभी रहती थी आबादी, लेकिन अब पानी में समा चुके हैं ये इलाके
दुनिया के पांच शहर जहां कभी रहती थी आबादी, लेकिन अब पानी में समा चुके हैं ये इलाके
नौकरी
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
​हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, 5500 पदों के लिए आवेदन शुरू
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget