'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'

'बॉर्डर 2' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इससे पहले फिल्म के गाने एक-एक करके रिलीज हो रहे हैं. आज फिल्म का तीसरा गाना ''जाते हुए लम्हों'' रिलीज हुआ है जिसे एक्टर सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया. इस गाने को सुनकर फैंस इमोशनल हो गए हैं और कई लोग इसे दिल छूने वाला भी बता रहे हैं.

'बॉर्डर 2' से रिलीज हुआ 3.39 सेकेंड का गाना 'जाते हुए लम्हों' यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को ओरिजनली अनु मलिक ने कंपोज था. लेकिन 'बॉर्डर 2' के लिए इस गाने को मिथुन ने रिक्रिएट किया है जिसे विशाल मिश्रा और रूप सिंह राठौड़ ने अपनी आवाज दी है.

सुनील शेट्टी ने 'जाते हुए लम्हों' को बताया आइकॉनिक सॉन्ग

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है और 'जाते हुए लम्हों' इसी फिल्म का गाना है. अब इसे रिक्रिएट किया गया है और इसका नए वर्जन को 'बॉर्डर' एक्टर सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है. सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान एक्टर ने गाने को लेकर कहा- ये गाना रूप जी ने मेरे लिए गाया था फिल्म में, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है और अब मेरा बेटा (अहान शेट्टी) इस गाने का हिस्सा है.

सॉन्ग लॉन्च इवेंट में पहुंचे अहान-आन्या

'बॉर्डर 2' के गाने 'जाते हुए लम्हों' के लॉन्च इवेंट में गाने के एक्टर्स अहान शेट्टी और आन्या सिंह भी पहुंचे थे. इस दौरान ब्लैक शर्ट, ब्राउन ब्लेजर और डेनिम में अहान काफी हैंडसम दिख रहे थे. वहीं व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंट साड़ी में आन्या बेहद खूबसूरत लग रही थीं. माथे पर काली बिंदी और खुले बालों के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक पूरा किया था.

'जाते हुए लम्हों' के नए वर्जन पर फैंस ने किया रिएक्ट

'जाते हुए लम्हों' का नया वर्जन फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो कमेंट करके इसकी तारीफ भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- क्या गाना है 80% पुराने वाले गाने का फील आता है. पक्का ब्लॉकबस्टर होगी. दूसरे शख्स ने लिखा- ये गाना हमारे फौजी भाइयों का दर्द और इमोशन है. एक और ने कमेंट किया- सच में दिल छू लेने वाला गाना है. एक यूजर ने कहा- वाह, पुराने दिन याद गए, बहुत बढ़िया गाना है.









'बॉर्डर 2' की स्टार कास्ट

'बॉर्डर 2' में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में दिखाई देंगे. उनके साथ मोना सिंह, आन्या सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा बतौर लीड एक्ट्रेसेस नजर आएंगी.