बेंगलुरु में धमाल मचाने वाली हैं सुनिधि चौहान, 18 हजार से ज्यादा लोग कॉन्सर्ट में होंगे शामिल

सिंगर सुनिधि चौहान की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. लोग उनका एक गाना सुनने के लिए तरसते हैं. फैंस को लाइव अपना दीवाना बनाने के लिए सुनिधि एक इंडिया टूर रही हैं. जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले ही हुई है. इस टूर का पहला कॉन्सर्ट मुंबई में हुआ था. उसके बाद दूसरा कॉन्सर्ट दिल्ली में हुआ था जो जबरदस्त हिट रहा था. अब उनका तीसरा कॉन्सर्ट आज बेंगलुरु में होने वाला है. जिसके लिए बेंगलुरु के लोग बहुत एक्साइटेड हैं.

18 हजार से ज्यादा लोग होंगे शामिल

सुनिधि चौहान का दिल्ली का कॉन्सर्ट जबरदस्त रहा था. उसमें सान्या मल्होत्रा ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया था. अब फैंस को लग रहा है कि बेंगलुरु कॉन्सर्ट में भी उन्हें कुछ सरप्राइज मिल सकता है. इस कॉन्सर्ट में 18 हजार से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं. बेंगलुरु ने बॉलीवुड म्यूजिक के लिए अपना बढ़ता उत्साह फिर से दिखाया है. अब इस कॉन्सर्ट में क्या मजेदार होने वाला है ये आज रात को ही पता चलेगा.

कहां देख सकते हैं

सुनिधि चौहान के इस कॉन्सर्ट को आप एबीपी के एंटरटेनमेंट वर्टिकल पर भी देख सकते हैं. सुनिधि के कॉन्सर्ट की झलक आपको यहां देखने को मिल जाएंगी. उनका मुंबई और दिल्ली का कॉन्सर्ट हिट रहा है और अब बेंगलुरु के लिए भी फैंस ये ही उम्मीद लगाए बैठे हैं.

बेंगलुरु के बाद सुनिधि का अगला कॉन्सर्ट अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ और आखिर में कोलकाता में होने वाला है. मार्च में सुनिधि का ये टू खत्म होगा.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सुनिधि ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं. वो आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.उन्होंने धूम मचाले, बीड़ी जलाइले जैसे कई हिट गाने दिए हैं.

