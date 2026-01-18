18,000 फैंस के बीच सुनिधि चौहान ने बेंगलुरु में बिखेरी अपनी जादुई आवाज, कॉन्सर्ट बन गया यादगार

View this post on Instagram A post shared by Sunidhi Chauhan (@sunidhichauhan5)

इस जबरदस्त भीड़ ने फिर दिखा दिया कि बेंगलुरु को लाइव परफॉर्मेंस और बॉलीवुड म्यूज़िक कितना पसंद है. संगीत, स्टेज एनर्जी और दर्शकों का जोश मिलकर इस शाम को बेंगलुरु के कॉन्सर्ट इतिहास का एक यादगार पल बना दिया.

बता दें, बेंगलुरु के बाद सुनिधि का अगला कॉन्सर्ट अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ और आखिर में कोलकाता में होने वाला है. मार्च में सुनिधि का ये टू खत्म होगा. वर्कफ्रंट की बात करें तो सुनिधि ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं. वो आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने धूम मचाले, बीड़ी जलाइले जैसे कई हिट गाने दिए हैं.