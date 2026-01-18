बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान हमेशा अपने जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और हिट गानों के लिए जानी जाती हैं. उनकी आवाज़ और स्टेज एनर्जी फैंस को दीवाना बना देती है. अपने फैंस को लाइव परफॉर्मेंस से खुश करने के लिए सुनिधि इंडिया टूर पर हैं, जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले हुई थी. इस टूर का पहला शो मुंबई में हुआ, और उसके बाद दूसरा शो दिल्ली में हुआ, जो जबरदस्त हिट रहा. मुंबई और दिल्ली में हाउसफुल शो के बाद, उन्होंने बेंगलुरु में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. इस टूर ने दर्शकों को जो ऊर्जा और म्यूजिक का तड़का दिया, उसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.
एक्सप्लोरर
18,000 फैंस के बीच सुनिधि चौहान ने बेंगलुरु में बिखेरी अपनी जादुई आवाज, कॉन्सर्ट बन गया यादगार
Sunidhi Chauhan Concert: बॉलीवुड की बेहतरीन सिंगर सुनिधि चौहान का इन दिनों इंडिया टूर चल रहा है. जिसका कॉन्सर्ट तीसरा कॉन्सर्ट बेंगलुरु में हुआ, जिसे देखने के लिए 18,000 से ज्यादा लोग आए.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं', असम में बोले PM मोदी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला 2026: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
'आपसे ज्यादा नफरत से अंधा आदमी नहीं देखा', ए आर रहमान पर किसने क्या कहा, एक क्लिक में जानें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL