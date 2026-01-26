सिनेमाघरों में इन दिनों कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. हालांकि इन सभी फिल्मों पर सनी देओल की लेटेस्ट रिलीज बॉर्डर 2 भारी पड़ रही है. रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर बार्डर 2 ने बाजी मारी जबकि धुरंधर सहित बाकी फिल्में बुरी तरह पिटी हुई नजर आईं. चलिए यहां जानते हैं संडे को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

बॉर्डर 2 ने संडे को कितनी की कमाई?

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसने भारत में 30 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. वहीं दूसरे दिन शनिवार को इसने 21.67 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 36.5 करोड़ कमाए. इसके बाद सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बॉर्डर 2 ने 49.32 फीसदी के उछाल के साथ 54.5 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म की 3 दिनों की कुल कमाई भारत में 121 करोड़ रुपये नेट हो गई है.

धुरंधर ने 8वें संडे कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की कमाई को 8वें वीक में एंट्री करने के बाद बॉर्डर 2 से मुकाबला करना पड़ रहा है और सनी देओल स्टारर की वजह से इसकी कमाई को काफी झटका लगा है. हालांकि रिलीज के 52वें दिन यानी 8वें संडे को धुरंधर ने एक बार फिर कमाई में तेजी दिखाई और एक करोड़ से ज्यादा की कमाई की. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने रिलीज के 8वें संडे यानी 52वें दिन 1. 35 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इसकी कुल कमाई अब 833.4 करोड़ रुपये हो गई है.

हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?

‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ में वीर दास ने लीड कॉमिक रोल प्ले किया है., पिछले हफ्ते इसकी कमाई में काफी गिरावट आई है. फिल्म को रिलीज़ हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन यह अभी तक 6 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. हालांकि दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुल कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को बॉक्स ऑफिस पर 15 लाख रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म की कुल कमाई 5.9 करोड़ रुपये हो गई है. बता दें कि दूसरे शनिवार को फिल्म ने 13 लाख रुपये कमाए थे.

चथा पचा: द रिंग ऑफ रॉडीज ने संडे को कितनी की कमाई?

चथा पचा: द रिंग ऑफ रॉडीज़' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. फिल्म का ओपनिंग वीकेंड भी फीका रहा पहले तीन दिनों में फिल्म ने अनुमानित 7.65 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया था. वहीं सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक चौथे दिन यानी संडे को फिल्म ने लगभग 2.60 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया. अब इसका कुल कलेक्शन 10.25 करोड़ रुपये इंडिया नेट हो गया है.

द राजा साब ने तीसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

प्रभास ने इस साल की शुरुआत 'द राजा साब' से कमजोर नोट पर की है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है. वहीं सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, 17वें दिन यानी तीसरे संडे इस फिल्म ने भारत में सिर्फ 34 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 143.6 करोड़ रुपये हो गया है. शुरुआत में फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन यह ज़्यादा समय तक बनी नहीं रही. अब कई शो कम ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं.