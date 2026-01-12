सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं. इनमें पैन इंडिया फिल्म से लेकर बॉलीवुड और साउथ की फिल्में शामिल हैं. 9 जनवरी को रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब' ने पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन दूसरे दिन से इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' कई दिनों से सिनेमाघरों में चल रही है और ये अब भी दर्शकों का भरपूर प्यार बटोर रही है. इन दोनों फिल्मों के बीच इक्कीस और साउथ की फिल्म ठंडी पड़ चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 11 जनवरी 2026, रविवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

'द राजा साहब' ने संडे को कितना किया कलेक्शन?

प्रभास स्टारर 'द राजा साहब' काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसकी शुरुआत भी शानदार हुई थी लेकिन फिर दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले निगेटिव रिव्यू की वजह से इस फिल्म की कमाई में दूसरे दिन ही भारी गिरावट देखी गई. वहीं वीकेंड पर भी इसकी कमाई में तेजी नहीं आई. बता दें कि 9.15 करोड़ प्रीव्यू शोज से कमाने के बाद पहले दिन 'द राजा साहब' ने बॉक्स ऑफिस पर 53.75 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई और इसने 26 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन यानी संडे को 'द राजा साहब' ने 19.1 करोड़ का कलेक्शन किया. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 108.34 करोड़ रुपये हो गया है. 'द राजा साहब' का निर्देशन मारुति ने किया है. प्रभास के अलावा, फिल्म में संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और बोमन ईरानी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण टीवी विश्व प्रसाद ने किया है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है.

‘धुरंधर’ ने छठे संडे कितनी की कमाई?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिका में हैं और यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है. वहीं ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर रूकने का नाम नहीं ले रही है और रिलीज के छठे वीकेंड पर भी इसने धमाल मचा दिया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के छठे संडे यानी 38वें दिन 6.15 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन अब 805.65 करोड़ रुपये हो गया है. बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 253.25 करोड़ रुपये रहा. वहीं तीसरे हफ्ते में फिल्म ने कुल 172 करोड़ रुपये कमाए जबकि चौथे हफ्ते में इसका कारोबार 106.5 करोड़ रुपये रहा था.

'इक्कीस' ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?

'इक्कीस' सिनेमाघरों में 1 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. वहीं ये दिवंगत धर्मेंद्र की मरणोपरांत रिलीज हुई आखिरी फिल्म. इस रियल लाइफ हीरो पर बेस्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ के कलेक्शन के साथ अच्छी शुरुआत की थी.

इसके बाद इसने एक हफ्ते में 25.5 करोड़ जुटाए. इसके बाद 9वें दिन इसने 85 लाख कमाए. वहीं दूसरे वीकेंड पर इसने अपने कलेक्शन में ग्रोथ दिखाते हुए 10वें दिन 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'इक्कीस' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.. इसी के साथ भारत में इस फिल्म की 11 दिनों की टोटल कमाई अब 28.75 करोड़ रुपये हो गई है.