जयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर

सिंगर सुनंदा शर्मा के शोज काफी पसंद किए जाते हैं. हाल ही में सिंगर जयपुर में शो करने के लिए गईं. सुनंदा के शो के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनंदा स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करती हैं. लेकिन फिर अचानक एक फैन स्टेज पर चढ़ने लगता है.

ये देखकर सुनंदा चौंक जाती हैं और डर से चिल्लाने लगती हैं. फिर सुनंदा के बॉडीगार्ड आते हैं और सुनंदा को पीछे करते हैं और उस फैन को पकड़ते हैं. तो फिर सुनंदा अपने बॉडीगार्ड को कहती हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद सुनंदा स्टेज से चली जाती हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सुनंदा की जर्नी

सुनंदा की बात करें तो वो पंजाबी सिंगर और एक्ट्रस हैं. सुनंदा क गानों को काफी पसंद किया जाता है. उन्होंने Billi Akh गाने से डेब्यू किया था. वहीं उन्होंने दिलजीत दोसांझ की फिल्म सज्जन सिंह रंगरूट से डेब्यू किया था. फिल्म में योगराज सिंह भी नजर आए थे. बॉलीवुड में उन्होंने सॉन्ग 'तेरे नाल नचना' गाने से शुरुआत की थी.

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सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

सुनंदा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने एक वीडियो बनाया. इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'हम लोगों को बहुत वक्त देते हैं अपने साथ रहने के लिए, दोस्तों को या कोई भी जो आपका प्यारा होगा. लेकिन मैंने जो वक्त के साथ सीखा है वो ये कि जितना आपको वक्त देना है वो ऊपरवाले को दें. आप अपना रिश्ता मजबूत करें ऊपरवाले के साथ. क्योंकि ऊपरवाला आपको कभी भी धोखा नहीं देगा. उन्होंने आपको सिर्फ प्यार देना है. जो प्यार हम लोगों में ढूंढ़ते हैं एक वो प्यार ऊपरवाले को करके देखो. आपको इतनी मोहब्बत देगा वो, मेरा तो रिश्ता इतना प्यारा है. मैंने तो आजमाया है. लोगों में ढूंढ़ने के बजाय आप ऊपरवाले को प्यार दें और फिर मैजिक देखें.'

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- भगवान महान हैं. जिंदगी खूबसूरत है, दयालु रहें.