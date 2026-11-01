ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर

जयपुर में शो कर रही थीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर चढ़ गया फैन, डर से चिल्लाने लगीं सिंगर

सुनंदा शर्मा ने हाल ही में जयपुर में शो किया. इस शो के दौरान स्टेज पर फैन चढ़ने लगा तो ये देखकर सुनंदा घबरा गई और चिल्लाने लगीं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Nov 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

सिंगर सुनंदा शर्मा के शोज काफी पसंद किए जाते हैं. हाल ही में सिंगर जयपुर में शो करने के लिए गईं. सुनंदा के शो के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनंदा स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करती हैं. लेकिन फिर अचानक एक फैन स्टेज पर चढ़ने लगता है. 

ये देखकर सुनंदा चौंक जाती हैं और डर से चिल्लाने लगती हैं. फिर सुनंदा के बॉडीगार्ड आते हैं और सुनंदा को पीछे करते हैं और उस फैन को पकड़ते हैं. तो फिर सुनंदा अपने बॉडीगार्ड को कहती हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद सुनंदा स्टेज से चली जाती हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
बॉलीवुड
संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर
संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर

सुनंदा की जर्नी

सुनंदा की बात करें तो वो पंजाबी सिंगर और एक्ट्रस हैं. सुनंदा क गानों को काफी पसंद किया जाता है. उन्होंने Billi Akh गाने से डेब्यू किया था. वहीं उन्होंने दिलजीत दोसांझ की फिल्म सज्जन सिंह रंगरूट से डेब्यू किया था. फिल्म में योगराज सिंह भी नजर आए थे. बॉलीवुड में उन्होंने सॉन्ग 'तेरे नाल नचना' गाने से शुरुआत की थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BeingJaipurites (Manish Kumar) (@beingjaipurites)

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

सुनंदा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने एक वीडियो बनाया. इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'हम लोगों को बहुत वक्त देते हैं अपने साथ रहने के लिए, दोस्तों को या कोई भी जो आपका प्यारा होगा. लेकिन मैंने जो वक्त के साथ सीखा है वो ये कि जितना आपको वक्त देना है वो ऊपरवाले को दें. आप अपना रिश्ता मजबूत  करें ऊपरवाले के साथ. क्योंकि ऊपरवाला आपको कभी भी धोखा नहीं देगा. उन्होंने आपको सिर्फ प्यार देना है. जो प्यार हम लोगों में ढूंढ़ते हैं एक वो प्यार ऊपरवाले को करके देखो. आपको इतनी मोहब्बत देगा वो, मेरा तो रिश्ता इतना प्यारा है. मैंने तो आजमाया है. लोगों में ढूंढ़ने के बजाय आप ऊपरवाले को प्यार दें और फिर मैजिक देखें.'

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- भगवान महान हैं. जिंदगी खूबसूरत है, दयालु रहें.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Sunanda Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, आने वाला है 'किंग' का नया टीजर
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
बॉलीवुड
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' का 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'पेद्दी' समेत इन 6 फिल्मों को पछाड़ा
बॉलीवुड
संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर
संजय गुप्ता की बेटी ने पैप्स से की बदतमीजी, दिखाई मिडिल फिंगर
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'मानी तो खुलेंगे रास्ते'
ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'मानी तो खुलेंगे रास्ते'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
बिजनेस
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
Home Tips
Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget