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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान ने बिखेरा जलवा, ब्रोकेड लहंगे से नहीं हटेगी नजर

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान ने बिखेरा जलवा, ब्रोकेड लहंगे से नहीं हटेगी नजर

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान ने ब्रोकेड लहंगे में रॉयल अंदाज दिखाया. गोल्डन ब्लाउज, मैरून दुपट्टे और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उनका देसी लुक चर्चा में रहा.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 06 Nov 2026 08:39 PM (IST)
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मनीष मल्होत्रा ने 5 नवंबर 2026 को शानदार दीवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे. शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान भी इस पार्टी में पहुंची. उन्होंने अपने ग्लैमरस देसी लुक से पार्टी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया. 

सुहाना खान का रॉयल लुक सभी के लुक्स से हटके नजर आया, जिसकी वजह से सभी की निगाहें उनके लुक पर ठहर जाती हैं. उन्होंने ब्रोकेड कपड़े वाला लहंगा पहना था, जिसको उन्होंने गोल्डन हेवी ब्लाउज के साथ पेयर किया था.

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स्ट्रेट फिट लहंगे में दिखा सुहाना का मॉडर्न अंदाज

सुहाना खान का ये लुक शाही वाइब्स दे रहा है. उनका ये लुक एथनिक होने के साथ-साथ ग्लैमरस भी है. उन्होंने फ्लेयर्ड लहंगे के बजाय स्ट्रेट फिट लहंगा चुना है, जिससे उनका लुक मॉर्डन लग रहा है. 

ब्रोकेड फैब्रिक ने बनाया आउटफिट को खास

उन्होंने ब्रोकेड क्लोथ का लहंगा कैरी किया है, जिस पर कई कलर्स के पैटर्न्स बने हुए हैं. इस कपड़े की खासियत होती है कि इस कपड़े को बनाते वक्त ही इसमें बारीक जरी और गोल्डन धागों का वर्क किया जाता है, जो इसे खूबसूरत और हेवी लुक देता है. 

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान ने बिखेरा जलवा, ब्रोकेड लहंगे से नहीं हटेगी नजर

गोल्डन ब्लाउज ने बढ़ाया आउटफिट का ग्लैमर

सुहाना ने इस लहंगे को हेवी गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज पहना है. उनका ऑफ शोल्डर ब्लाउज उनके ओवरऑल लुक को स्टाइलिश बना रहा है.

मैरून दुपट्टे को केप स्टाइल में किया कैरी

दुपट्टे की बात करें तो उन्होंने इसके साथ ब्रोकेड कपड़े वाला ही मैरून दुपट्टा कैरी किया है. उन्होंने दुपट्टे को बैक से लाकर दोनों हाथों पर लाकर केप स्टाइल में कैरी किया है. 

मिनिमल ज्वेलरी के साथ एलिगेंट लगीं सुहाना

उन्होंने अपने हेवी लहंगे को देखते हुए ज्वैलरी को बिलकुल मिनीमल रखा है. उन्होंने न तो गले में कोई नेकलेस पहना है और न ही हाथों में कोई बैंगल्स. 

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान ने बिखेरा जलवा, ब्रोकेड लहंगे से नहीं हटेगी नजर

ईयररिंग्स और रिंग से पूरा किया लुक

उन्होंने हाथ की एक उंगली में सिंपल सी रिंग पहनी है, वहीं कानों में लटकने वाला लंबे इयरिंग्स पहने हैं, जो उनके बालों से ढके हुए हैं. 

मेकअप और हेयरस्टाइल ने उनके लुक को किया बैलेंस

सुहाना ने अपनी ड्रेस को कॉमप्लीमेंट करते हुए सटल और सॉफ्ट मेकअप किया है. वहीं बालों को बीच से पार्ट करके सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा है.

गोल्डन मिनी बैग ने भी खींचा ध्यान

लहंगे के साथ उन्होंने एक छोटा-सा स्टाइलिश गोल्डन बैग भी कैरी किया है, जो उनके ब्लाउज के कलर से हूबहू मैच कर रहा है. 

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सुहाना खान ने बिखेरा जलवा, ब्रोकेड लहंगे से नहीं हटेगी नजर

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 06 Nov 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan
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