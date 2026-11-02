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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किंग' से लीक हो गया सुहाना खान का फर्स्ट लुक? 'तू मिल जाए' के एक्शन सीन में दिखी झलक

'किंग' से लीक हो गया सुहाना खान का फर्स्ट लुक? 'तू मिल जाए' के एक्शन सीन में दिखी झलक

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म किंग का गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हो गया है. गाने में एक्शन सीक्वेंस के दौरान एक लड़की नजर आई, जिसके बाद फैंस कयाल लगा रहे हैं कि ये सुहाना खान हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 12:12 PM (IST)
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शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. एक्टर के 61वें बर्थडे के मौके पर फिल्म का नया गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हो गया है. इस रोमांटिक गाने में शाहरुख खान संग दीपिका पादुकोण की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. 

इसी बीच कुछ फैंस का दावा है कि उन्हें गाने में सुहाना खान की भी झलक दिखाई दी है. गाने के करीब दो मिनट बाद एक छोटा-सा सीन आता है, जो एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा लगता है. इसमें एक लड़की आग की लपटों से घिरे घर की तरफ देखती नजर आती है. हालांकि, लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सुहाना खान हो सकती हैं.

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म्यूजिक वीडियो में दिखीं सुहाना खान?
इस छोटी-सी झलक ने फैंस के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं. लोग फिल्म 'किंग' के किरदारों और कहानी को लेकर अपने-अपने कयास लगा रहे हैं. इस सीन पर एक फैन ने कमेंट किया, 'सुहाना खान?'

वहीं दूसरे ने लिखा, 'मुझे लगता है कि 'किंग' के नए गाने में ये सुहाना खान ही हैं.' तीसरे ने सवाल किया, 'क्या सुहाना खान किसी चीज का सिर पकड़े हुए हैं?'

यूजर्स  लगा रहे कयास
एक फैन ने फिल्म की कहानी को लेकर अपनी थ्योरी शेयर करते हुए लिखा, 'सुहाना के हाथ में दीपिका का सिर है. फिल्म में दीपिका, सुहाना की मां का किरदार निभा रही हैं. मुझे लगता है कि 'किंग' में दुश्मन गैंग दीपिका को मार देगी और सुहाना को भी जान से मारने के लिए उसका पीछा करेगी. इसके बाद किंग को सुहाना को बचाना होगा और अपने दुश्मनों से बदला लेना होगा.'

कब रिलीज होगी किंग?
बता दें, 'किंग' 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और सुहाना खान के अलावा अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:35 AM (IST)
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