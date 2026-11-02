'किंग' से लीक हो गया सुहाना खान का फर्स्ट लुक? 'तू मिल जाए' के एक्शन सीन में दिखी झलक

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. एक्टर के 61वें बर्थडे के मौके पर फिल्म का नया गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हो गया है. इस रोमांटिक गाने में शाहरुख खान संग दीपिका पादुकोण की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.

इसी बीच कुछ फैंस का दावा है कि उन्हें गाने में सुहाना खान की भी झलक दिखाई दी है. गाने के करीब दो मिनट बाद एक छोटा-सा सीन आता है, जो एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा लगता है. इसमें एक लड़की आग की लपटों से घिरे घर की तरफ देखती नजर आती है. हालांकि, लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सुहाना खान हो सकती हैं.

म्यूजिक वीडियो में दिखीं सुहाना खान?

इस छोटी-सी झलक ने फैंस के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं. लोग फिल्म 'किंग' के किरदारों और कहानी को लेकर अपने-अपने कयास लगा रहे हैं. इस सीन पर एक फैन ने कमेंट किया, 'सुहाना खान?'

Suhana khan? #King https://t.co/gMtknuEMHf — m (@SRKzzMaha) November 1, 2026

वहीं दूसरे ने लिखा, 'मुझे लगता है कि 'किंग' के नए गाने में ये सुहाना खान ही हैं.' तीसरे ने सवाल किया, 'क्या सुहाना खान किसी चीज का सिर पकड़े हुए हैं?'

I guess this is suhana khan from the new song of #King https://t.co/2cpQkrF876 — FPL-UNKNOWN (@VarunFPL) November 1, 2026

Is Suhana Khan Holding Head of Something...!!??? #HappyBirthdaySRK https://t.co/RtgudY4JHH — 𓀠 (@Worship_SRK) November 1, 2026

यूजर्स लगा रहे कयास

एक फैन ने फिल्म की कहानी को लेकर अपनी थ्योरी शेयर करते हुए लिखा, 'सुहाना के हाथ में दीपिका का सिर है. फिल्म में दीपिका, सुहाना की मां का किरदार निभा रही हैं. मुझे लगता है कि 'किंग' में दुश्मन गैंग दीपिका को मार देगी और सुहाना को भी जान से मारने के लिए उसका पीछा करेगी. इसके बाद किंग को सुहाना को बचाना होगा और अपने दुश्मनों से बदला लेना होगा.'

Suhana is holding Deepika's head ..Deepika is playing mother of Suhana. I think Deepika will be killed by the the enemy gang of #King and they will chase Suhana also to kill her. Now #King has to save Suhana and take his revenge. Sure shot Blockbuster 💥 💥 💥 https://t.co/Vx6R2qqkrA — King (@IamAkash_King) November 1, 2026

कब रिलीज होगी किंग?

बता दें, 'किंग' 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और सुहाना खान के अलावा अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.