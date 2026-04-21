'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें एक्टर सुधीर पांडे 'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बीच में ही स्टेज से उतरते हुए नजर आते हैं. वीडियो सामने आते ही लोगों ने तरह-तरह की बातें बनानी शुरू कर दी. कई यूजर्स का कहना है कि शायद उन्हें वहां अनदेखा किया गया या उन्हें सम्मान नहीं दिया गया. देखते ही देखते मामला चर्चा का विषय बन गया, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है.

अधूरा है वायरल वीडियो

वायरल वीडियो के बाद खुद सुधीर पांडे ने इस पूरे मामले पर खुलकर कहा कि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं हुआ. वो पूरे कार्यक्रम का हिस्सा थे और बाकी कलाकारों के साथ ही स्टेज पर पहुंचे थे. इससे पहले वो दर्शकों के बीच बैठकर भी इस इवेंट को एंजॉय कर रहे थे. जो वीडियो वायरल हुआ है, वो अधूरा है और उसमें पूरी सच्चाई नहीं दिखी है. इसी वजह से लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया और बिना सच्चाई जाने बातें फैल गईं.

No One Cares To Notice Senior Actor... So He Quietly Walked Off The Stage 🥺💔 pic.twitter.com/OFXDUTNBYh — Natasha ♡ (@natashaxtwts) April 18, 2026

दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी बिजी है एक्टर

उन्होंने आगे कहा कि वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे और उसी के बीच समय निकालकर इस इवेंट में शामिल हुए थे. उन्होंने पहले ही फिल्म की टीम को बता दिया था कि उन्हें जल्दी जाना पड़ सकता है. जब कार्यक्रम खत्म होने वाला था, तभी उन्हें लगातार शूटिंग से जुड़े मैसेज आने लगे. ऐसे में उन्हें तुरंत वापस लौटना पड़ा, इसलिए वो जल्दी में स्टेज से नीचे उतर गए. उनका कहना है कि वो फिल्म का हिस्सा हैं और इसमें उनका अच्छा रोल है, इसलिए वो ट्रेलर लॉन्च में शामिल होना चाहते थे.

सुधीर पांडे का करियर

बता दें कि सुधीर पांडे पिछले कई दशकों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. उन्होंने टीवी के पॉपुलर शो 'बुनियाद' से लेकर 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'तीस मार खान' जैसी कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया हैं. करीब 50 साल के लंबे सफर में उन्होंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से किया है. वो कहते है कि उनके पास सफलता का कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस उन्होंने हर किरदार को पूरी लगन से निभाया है. वहीं उनकी फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' सिनेमाघरों में 24 अप्रैल को रिलीज हो रही हैं, जिसमें अविनाश तिवारी और मेधा शंकर लीड रोल में नजर आएंगे.

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