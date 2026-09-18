90 के दशक की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रही हैं. अभिनेत्री ने उम्र में खुद से तीस साल बड़े डायरेक्टर शेखर कपूर से शादी की थी, हालांकि उनका परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में शेखर संग शादी करने पर अपने पैरेंट्स के रिएक्शन का खुलासा किया. साथ ही शेखर संग अपनी पहली मुलाकात और फिर लव स्टोरी का भी खुलासा किया.

शेखर कपूर और सुचित्रा कृष्णमूर्ति की पहली मुलाकात

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने हाल ही में 'हॉटरफ्लाई' के 'द मेल फेमिनिस्ट' को दिए इंटरव्यू में शेखर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर बात की. दोनों ने साल 1999 में शादी रचाई थी और साल 2007 में उनका तलाक हो गया था. सुचित्रा ने बताया, 'मैंने पहली बार उन्हें उस वक्त देखा था जब वो हमारे कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट आए थे. उन्होंने मुझे देखते हुए कुछ कहा था और मैं खुश हो गई थी. यहीं से मैं उनकी फैन बन गई.'

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18 की उम्र में शेखर संग करने वाली थी फिल्म

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'जब मैं 18 साल की थी उस वक्त मुझे शेखर कपूर से मिलने के लिए गौतम राजाध्यक्ष ने एक फिल्म के सिलसिले में भेजा था. हालांकि वो फिल्म बन नहीं पाई.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'पहली मुलाकात के बाद अक्सर उनके पास शेखर के फोन आते थे और वो मुझे बाहर भी ले जाया करते थे. लेकिन इस चीज से मेरी बहन गुस्सा हो जाती थी.'

24 की उम्र में की थी 54 के शेखर से शादी

सुचित्रा ने शेखर कपूर से साल 1999 में शादी की थी. उस वक्त एक्ट्रेस सिर्फ 24 और शेखर 54 साल के थे जबकि वो तलाकशुदा भी थे. एक्ट्रेस का परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ था. उन्होंने आगे कहा, 'मम्मी ने मेरे पैर पकड़कर कहा था कि प्लीज ऐसा मत करो.' वहीं जब शेखर और सुचित्रा के बीच चीजें बिगड़ी तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि तुम अनाथ नहीं हो, तुमको कोई भी चीज सहन करने की जरूरत नहीं है. आख़िरकार शादी के आठ साल बाद शेखर और सुचित्रा तलाक लेकर अलग हो गए थे.

सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बारे में

सुचित्रा कृष्णमूर्ति को आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'ऑड कपल' (2022) में देखा गया था. उन्होंने 'जज्बात', 'आग', 'कर्मा और होली', 'कभी हां कभी ना' और 'विश्व' जैसी फिल्मों में काम किया है. 'कभी हां कभी ना' में वो शाहरुख खान संग नजर आई थीं.

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