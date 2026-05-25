'ये इमोशल फिल्म है, दिल छू लेती है', सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा संग देखी पंजाबी फिल्म 'मां जाए'
डायरेक्टर सुभाष घई , एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और अपने दोस्तों के साथ संडे को पंजाबी फिल्म 'मां जाए' देखने गए थे. सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की और फिल्म को बेहतरीन बताया.
बॉलीवुड के सीनियर डायरेक्टर सुभाष घई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर जिंदगी के कुछ यादगार पलों की खूबसूरत झलक फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की. इसमें उनके दोस्त और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं.
रियल लाइफ स्टोरी पर बनी है फिल्म
घई ने इस पोस्ट के जरिए बताया कि रविवार शाम उन सभी ने बेहतरीन पंजाबी फिल्म 'मां जाए' देखी. फिल्म देखने के बाद वो इसके आर्टिस्ट और स्टोरी की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने लिखा, इस तस्वीर के बीच में जो शख्स हैं, वह हमारे दोस्त डॉ. अमरजीत सिंह हैं, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं. उन्होंने भारत में अपने दिव्यांग भाई के साथ अपने गहरे रिश्ते और सफर की कहानी फिल्म डायरेक्टर नवनीत सिंह को सुनाई. इसी सच्ची स्टोरी पर आधारित शानदार पंजाबी फिल्म 'मां जाए' बनी है.
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तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए
रविवार शाम हम दोस्तों ने ये फिल्म देखी और इसकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाए. डॉ. अमरजीत और उनकी पत्नी जस की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म अपने इमोशल एक्ट और बेहतरीन डायरेक्शन से दिल छू लेती है. डायरेक्टर ने अपनी इस पोस्ट के जरिए सभी से ये फिल्म देखने की अपील की. उन्होंने लिखा, पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद. भाइयों के प्यार और रिश्ते पर बनी यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए.
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भाईचारा, स्ट्रगल और सैक्रिफाइस है मूवी का थीम
'मां जाए' साल 2025 की एक मार्मिक और सशक्त पंजाबी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो अटूट भाईचारे, त्याग और संघर्ष की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. ये फिल्म इंडियन -अमेरिकन इमीग्रेंट्स डॉ. अमरजीत सिंह के रियल लाइफ से प्रेरित है. ये दो भाइयों (डॉ. अमरजीत सिंह और बिल्ला) के गहरे इमोशनल रिलेशन और एक-दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए किए गए सैक्रिफाइस की कहानी है. नवनीत सिंह ने इसका डायरेक्शन किया है. इस फिल्म में जिमी शेरगिल लीड रोल में है. उनके साथ मानव विज, योगराज सिंह और रहमत रतन भी इम्पोर्टेन्ट कैरेक्टर्स में नजर आए हैं.
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Source: IOCL