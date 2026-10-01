हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री’ के दोनों पार्ट सुपर-डुपर हिट रहे थे और फैंस इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली इस फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने ‘स्त्री 3’ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. साथ ही ये भी खुलासा कर दिया है कि ये मच अवेटेड फिल्म कब रिलीज होगी?

‘स्त्री 3’ कब होगी रिलीज?

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया है कि डायरेक्टर अमर कौशिक ने 'स्त्री 3' की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और फिल्म का तीसरा पार्ट 2028 में रिलीज होगा. उन्होंने यह भी इशारा किया कि फिल्म में वे सभी चीज़ें होंगी जो फैन्स को पसंद हैं, लेकिन कहानी एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर जाएगी.

दिनेश विजन ने कहा, “स्त्री 3 साल 2028 में आएगी. अगर मैंने और कुछ कहा, तो वे (अमर कौशिक) मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी-अभी इसकी स्क्रिप्ट पूरी की है. उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पॉइलर दे देता हूं, लेकिन आपको वे सभी चीजें मिलेंगी जो आपको पसंद आई थीं. हालांकि, फ़िल्म की शुरुआत और अंत एकदम चौंकाने वाला होगा. इसलिए, मुझे लगता है कि यह 2028 में इंडिपेंडेंस डे या क्रिसमस डे पर एक अच्छा तोहफा हो सकता है."

'स्त्री 3' की शूटिंग कब होगी शुरू?

लेकिन 'स्त्री 3' पर काम शुरू करने से पहले, अमर कौशिक आने वाली माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म 'महावतार' को डायरेक्ट करेंगे, जो भगवान परशुराम की कहानी पर आधारित है. इसमें विक्की कौशल लीड रोल में हैं. दिनेश विजान ने कहा, "अमर कौशिक 'स्त्री' और हॉरर-कॉमेडी फ़्रैंचाइजी का सबसे अहम हिस्सा हैं. वह जनवरी के आखिर में हमारी सबसे बड़ी फिल्म भगवान परशुराम की कहानी पर बनी 'महावतार' - को डायरेक्ट करेंगे. वह जून में इसे पूरा कर लेंगे और अगले साल के आखिर में हम 'स्त्री 3' की शूटिंग शुरू करेंगे."

'स्त्री' फ्रैंचाइजी के बारे में

बता दें कि 'स्त्री 2' 2024 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. अमर कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2018 की हॉरर-कॉमेडी फिल्म का सीक्वल थी, जिसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे. अब फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 'स्त्री' फ्रैंचाइजी की अगली फ़िल्म कहानी को किस तरह आगे बढ़ाएगी.