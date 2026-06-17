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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्टैंडअप विवाद: महाराष्ट्र साइबर कार्यालय पहुंचे प्रणीत मोरे-सेजल पवार, आज दर्ज होगा बयान

स्टैंडअप विवाद: महाराष्ट्र साइबर कार्यालय पहुंचे प्रणीत मोरे-सेजल पवार, आज दर्ज होगा बयान

Pranit More Stand Up Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे महाराष्ट्र साइबर के कार्यालय पहुंचे. वहीं सेजल पवार भी महाराष्ट्र साइबर कार्यालय पहुंच गई हैं.

Reported By : सूरज ओझा |  Updated at : 17 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों विवादों में हैं. उनके एक शो को लेकर विवाद गहराया हुआ है. प्रणीत मोरे ने विवाद बढ़ने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है. वो बुधवार को महाराष्ट्र साइबर कार्यालय पहुंचे.

प्रणीत-सेजल पहुंचे महाराष्ट्र साइबर कार्यालय

वहीं प्रणीत मोरे के शो के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज मामले में केईएम अस्पताल में एमबीबीएस पढाई कर रही सेजल पवार भी बुधवार को महाराष्ट्र साइबर कार्यालय पहुंचीं. इस मामले में बुधवार यानी आज उनका बयान दर्ज किया जाएगा.

महाराष्ट्र साइबर द्वारा दर्ज मामले की जांच के तहत सेजल पवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो और उससे जुड़े घटनाक्रम के संबंध में उनका पक्ष दर्ज किया जाएगा. सेजल पवार मुंबई के केईएम अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल की एमबीबीएस छात्रा हैं.

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हाल ही में प्रणीत मोरे के स्टैंडअप शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. इसके बाद महाराष्ट्र साइबर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी.

प्रणीत मोरे के शो को लेकर विवाद

बता दें कि प्रणीत मोरे स्टैंडअप कॉमेडियन हैं. उनके एक शो के कुछ वीडियोज वायरल हैं. जिनमें एक लड़के हिमांशु जांगड़ा ने अपनी डेट का किस्सा सुनाया था. वो लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलान के बाद उसके साथ फिजिकल होना चाहते थे. इसके बाद हिमांशु को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. वहीं सेजल पवार ने भी डेडबॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कमेंट किया था. इसी कारण से उन्हें भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. विवाद बढ़ने के बाद सभी ने माफी मांगी.

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प्रणीत मोरे ने भी वीडियो शेयर कर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा गलती थी. मैं जो हुआ उसे रोक सकता था. मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से ये सब हुआ.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 17 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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