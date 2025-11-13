हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shreya Ghoshal Concert Chaos: श्रेया घोषाल के कटक कंसर्ट में भगदड़ जैसे हालात, एक शख्स बेहोश, एक घायल

Shreya Ghoshal Concert Chaos: श्रेया घोषाल के संगीत कार्यक्रम में हंगामा मच गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. धक्का-मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Nov 2025 11:47 PM (IST)
ओडिशा के कटक के बाली जात्रा मैदान में गुरुवार शाम बॉलीवुड पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल के संगीत कार्यक्रम में हंगामा मच गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब श्रेया घोषाल अपने लाइव प्रदर्शन के लिए मंच की ओर बढ़ रही थीं और बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े. कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुका, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया.

धक्का-मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया. बाली जात्रा उत्सव के समापन अवसर पर श्रेया घोषाल का प्रदर्शन देखने के लिए हजारों प्रशंसक जमा हुए थे.

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 13 Nov 2025 11:40 PM (IST)
