Shreya Ghoshal Concert Chaos: श्रेया घोषाल के कटक कंसर्ट में भगदड़ जैसे हालात, एक शख्स बेहोश, एक घायल
Shreya Ghoshal Concert Chaos: श्रेया घोषाल के संगीत कार्यक्रम में हंगामा मच गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. धक्का-मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया.
ओडिशा के कटक के बाली जात्रा मैदान में गुरुवार शाम बॉलीवुड पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल के संगीत कार्यक्रम में हंगामा मच गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब श्रेया घोषाल अपने लाइव प्रदर्शन के लिए मंच की ओर बढ़ रही थीं और बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े. कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुका, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया.
धक्का-मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया. बाली जात्रा उत्सव के समापन अवसर पर श्रेया घोषाल का प्रदर्शन देखने के लिए हजारों प्रशंसक जमा हुए थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL