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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ माउथ फ्रेशनर का था', FDA के नोटिस पर शाहरुख-अजय-टाइगर ने दिया जवाब

'हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ माउथ फ्रेशनर का था', FDA के नोटिस पर शाहरुख-अजय-टाइगर ने दिया जवाब

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया है कि पान-मसाला वाले नोटिस के जवाब में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर ने क्या जवाब दिया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 30 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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पान मसाला के एड को लेकर कुछ समय पहले FDA ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया था. अब तीनों एक्टर्स ने इस नोटिस का लीगल जवाब दिया है. अपने बचाव में एक्टर्स ने क्या-क्या कहा है? इस बात की जानकारी खुद FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने दी है. उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का औपचारिक जवाब तीनों ने दाखिल कर दिया है.

वकील ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान तीनों एक्टर्स के वकील ने पक्ष रखा. इस दौरान कहा गया कि कलाकारों का कॉन्ट्रैक्ट केवल माउथ फ्रेशनर (इलायची) के विज्ञापन के लिए था, न कि किसी प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के लिए.

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इसके बाद अब एफडीए कानून के तहत इस बात की गहराई से समीक्षा कर रहा है कि क्या यह विज्ञापन भ्रामक और सरोगेट श्रेणी में आता है या नहीं.

एफडीए कमिश्नर ने बताया है कि इस मामले में अब तक दो औपचारिक सुनवाई हो चुकी है.  गुटखा और तंबाकू उत्पादों से जुड़े सरोगेट विज्ञापनों को लेकर विभाग बेहद सख्त है.

नोटिस के तहत इन अभिनेताओं से पूछा गया था कि वे ऐसे ब्रांड्स का प्रचार क्यों कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तंबाकू उत्पादों से जुड़े हैं.

पूरा मामला क्या है

दरअसल, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ तीनों ने ही 'विमल इलायची' के एड का विज्ञापन किया. ये विज्ञापन टीवी, सोशल मीडिया हर जगह लोगों ने देखा है. अब FDA की टीम को ऐसा लगता है कि ये विज्ञापन सीधे तौर पर पान मसाला के ब्रांड का प्रचार कर रहा है.

इसके बाद ही सेलेब्स को नोटिस जारी किया गया है. एफडीए का कहना है कि ये लोग 'इलायची' के नाम पर असल में पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन कर रहे हैं. 

महाराष्ट्र में 2012 से बैन है गुटखा

FDA कमश्नर तुकाराम मुंढे ने खुद ही ये भी बताया है कि महाराष्ट्र में साल 2012 से ही गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स प्रतिबंधित है. उनका मानना है कि एक्टर्स द्वारा किए जा रहे एड की जांच इसलिए की जा रही है कि ये एड किसी बैन किए हुए प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' थियेटर्स में दो अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. वहीं, शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेडे फिल्म 'किंग' इसी साल 24 दिसंबर को रिलीज होगी. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 30 Sep 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn शाहरुख खान
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