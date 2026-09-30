'हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ माउथ फ्रेशनर का था', FDA के नोटिस पर शाहरुख-अजय-टाइगर ने दिया जवाब

पान मसाला के एड को लेकर कुछ समय पहले FDA ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया था. अब तीनों एक्टर्स ने इस नोटिस का लीगल जवाब दिया है. अपने बचाव में एक्टर्स ने क्या-क्या कहा है? इस बात की जानकारी खुद FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने दी है. उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस का औपचारिक जवाब तीनों ने दाखिल कर दिया है.

वकील ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान तीनों एक्टर्स के वकील ने पक्ष रखा. इस दौरान कहा गया कि कलाकारों का कॉन्ट्रैक्ट केवल माउथ फ्रेशनर (इलायची) के विज्ञापन के लिए था, न कि किसी प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के लिए.

इसके बाद अब एफडीए कानून के तहत इस बात की गहराई से समीक्षा कर रहा है कि क्या यह विज्ञापन भ्रामक और सरोगेट श्रेणी में आता है या नहीं.

एफडीए कमिश्नर ने बताया है कि इस मामले में अब तक दो औपचारिक सुनवाई हो चुकी है. गुटखा और तंबाकू उत्पादों से जुड़े सरोगेट विज्ञापनों को लेकर विभाग बेहद सख्त है.

नोटिस के तहत इन अभिनेताओं से पूछा गया था कि वे ऐसे ब्रांड्स का प्रचार क्यों कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तंबाकू उत्पादों से जुड़े हैं.

पूरा मामला क्या है

दरअसल, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ तीनों ने ही 'विमल इलायची' के एड का विज्ञापन किया. ये विज्ञापन टीवी, सोशल मीडिया हर जगह लोगों ने देखा है. अब FDA की टीम को ऐसा लगता है कि ये विज्ञापन सीधे तौर पर पान मसाला के ब्रांड का प्रचार कर रहा है.

इसके बाद ही सेलेब्स को नोटिस जारी किया गया है. एफडीए का कहना है कि ये लोग 'इलायची' के नाम पर असल में पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन कर रहे हैं.

महाराष्ट्र में 2012 से बैन है गुटखा

FDA कमश्नर तुकाराम मुंढे ने खुद ही ये भी बताया है कि महाराष्ट्र में साल 2012 से ही गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स प्रतिबंधित है. उनका मानना है कि एक्टर्स द्वारा किए जा रहे एड की जांच इसलिए की जा रही है कि ये एड किसी बैन किए हुए प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' थियेटर्स में दो अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. वहीं, शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेडे फिल्म 'किंग' इसी साल 24 दिसंबर को रिलीज होगी.