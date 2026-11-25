बॉलीवुड में कई ऐसी लव स्टोरी रही हैं, जिनकी चर्चा आज भी होती है. इन्हीं में से एक मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का कथित रिश्ता भी है. 80 के दशक में दोनों की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. यहां तक कि उनकी गुपचुप शादी की खबरें भी सामने आई थीं. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की.

अब बॉलीवुड के मशहूर सिनेमैटोग्राफर और निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने एक इंटरव्यू में मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच किस तरह बातचीत होती थी. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

लॉरेंस डिसूजा ने किया बड़ा खुलासा

फिल्ममेकर लॉरेंस डिसूजा ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के रिश्ते पर बात की. उन्होंने बताया कि जब दोनों का अफेयर चल रहा था, उस समय मिथुन शादीशुदा थे. इसके बावजूद सेट पर उनके रिश्ते की चर्चा आम थी. लॉरेंस ने बताया कि शूटिंग के दौरान श्रीदेवी हर 15 मिनट में मिथुन का फोन उठाने के लिए सेट से बाहर चली जाती थीं.

लॉरेंस डिसूजा ने कहा, 'हर 15 मिनट में मिथुन का फोन आता था और श्रीदेवी बार-बार भागती थीं. वो 10-15 मिनट शॉट देती थीं और फिर फोन उठाने चली जाती थीं. मिथुन भी सेट पर आते रहते थे. वो मेकअप रूम में उनका इंतजार करते थे. दोनों का अफेयर खुलेआम था. श्रीदेवी मिथुन के प्यार में थीं. उस समय मिथुन की शादी योगिता बाली से हो चुकी थी.'

उन्होंने आगे बताया, 'मिथुन कभी-कभी शाम को पैकअप के समय या शूटिंग के बीच सेट पर आ जाते थे. वो श्रीदेवी के मेकअप रूम में बैठकर उनका इंतजार करते थे. शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों अक्सर साथ ही वहां से निकलते थे.'

'जाग उठा इंसान' के सेट पर बढ़ीं नजदीकियां

मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने 1984 में आई फिल्म 'जाग उठा इंसान' में साथ काम किया था. कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे. उस समय मिथुन की शादी 1979 में एक्ट्रेस योगिता बाली से हो चुकी थी. इसके बावजूद दोनों के रिश्ते की खबरें फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहीं.

गुपचुप शादी की भी उड़ी थी खबर

मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते को लेकर उनकी गुपचुप शादी की खबरें भी खूब चर्चा में रहीं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों ने 1985 में कोर्ट मैरिज की थी. हालांकि, मिथुन और श्रीदेवी ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और न ही अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की.

मिथुन ने खुद को बताया था 'शादीशुदा बैचलर'

साल 1987 में एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन से उनके अफेयर्स के बारे में सवाल किया गया था. उनसे पूछा गया कि अखबारों में छपने वाली इन खबरों में कितनी सच्चाई है. इस पर उन्होंने कहा था, 'हां, इनमें कुछ बातें सही हैं और कुछ गलत. मैं कुछ नहीं कहना चाहता. आप मुझे शादीशुदा बैचलर कह सकते हैं.'

जब उनसे श्रीदेवी के साथ गुपचुप शादी की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया था, 'मुझे नहीं पता.'

क्यों अलग हो गई थीं दोनों की राहें?

मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया. इसकी एक वजह मिथुन का पहले से शादीशुदा होना बताया जाता है. कहा जाता है कि श्रीदेवी चाहती थीं कि मिथुन अपनी पत्नी योगिता बाली से अलग होकर उनके साथ रहें, लेकिन मिथुन अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे. इसी वजह से दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा और आखिरकार उनकी राहें अलग हो गईं.

1988 के आसपास हुआ था ब्रेकअप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता 1988 के आसपास खत्म हो गया था. बताया जाता है कि योगिता बाली को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो परिवार में तनाव बढ़ गया. मिथुन अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. इसके बाद श्रीदेवी और मिथुन अलग हो गए. बाद में श्रीदेवी ने 1996 में फिल्ममेकर बोनी कपूर से शादी कर ली.