अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर जैसे सितारों से सजी फिल्म 'जुदाई' बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. 1997 में आई इस फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे. फिल्म का गाना 'मुझे एक पल चैन ना आए' काफी हिट हुआ. इसे जसपिंदर नरूला ने गाया था. जहां एक ओर श्रीदेवी और बोनी कपूर 'मुझे एक पल चैन ना आए' गाने की रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ, बाहर सुपर साउंड स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठकर प्रोड्यूसर की पहली पत्नी मोना शौरी कपूर रो रही थीं. इतने सालों बाद ये किस्सा जसपिंदर नरूला ने शेयर किया है.

एक का घर बन रहा था तो दूसरे का टूट रहा था- जसपिंदर नरूला

हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में जसपिंदर नरूला ने बताया कि जब मोना कपूर को श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो टूट गई थीं.

सिंगर ने बताया कि मोना उनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं. जसपिंदर ने कहा, 'मैं मोना कपूर के बहुत करीब थी. मुझे आज भी याद है मोना कपूर ने मुझसे कहा था कि जब तुम अंदर गाना गा रही थीं, तब मैं सुपर साउंड स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी. उसी समय मुझे सब कुछ पता चला था. एक का घर बन रहा था तो दूसरे का टूट रहा था.'

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रिकॉर्डिंग के दौरान एक कान हो गया था बंद

जसपिंदर ने ये भी बताया कि रिकॉर्डिंग के समय वो कान की एक गंभीर समस्या से जूझ रही थीं. उन्होंने कहा, 'मेरे कान में बलगम जम गया था और एक कान पूरी तरह से बंद हो गया था. बड़ी मुश्किल से मैंने गाना गाया.' सिंगर ने आगे बताया कि रिकॉर्डिंग सेशन के बाद सिंगर हरिहरन ने उन्हें सपोर्ट किया था.

चार बच्चों के पिता हैं बोनी कपूर

बता दें कि बोनी कपूर ने 1983 में मोना कपूर से शादी की थी. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं. हालांकि, 1996 में दोनों का तलाक हो गया. मोना कपूर से अलग होने के तुरंत बाद बोनी कपूर ने उसी साल श्रीदेवी से शादी रचाई. इस शादी से उनकी दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं. बता दें कि मोना कपूर का 2012 में कैंसर के कारण निधन हो गया था. वहीं, श्रीदेवी ने 2018 में इस दुनिया को अलविदा कहा.

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