24 साल की उम्र में 3 बच्चों को गोद लेने पर श्रीलीला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- चीज को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया

24 साल की उम्र में 3 बच्चों को गोद लेने पर श्रीलीला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- चीज को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया

Sreeleela: 24 साल की उम्र तक एक्ट्रेस श्रीलीला तीन बच्चों को गोद ले चुकी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और मां बनने के अपने सफर और मदरहुड को लेकर खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला अपनी शानदार एक्टिंग और एनर्जेटिक डांस के लिए जानी जाती हैं. सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में खास जगह बना ली है. लेकिन पर्दे की चमक-दमक के पीछे उनकी जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. जी हां, श्रीलीला तीन बच्चों की मां भी हैं.

पहली बार खुलकर बोलीं श्रीलीला
हाल ही में गलाटा प्लस को दिए इंटरव्यू में श्रीलीला ने इस बात पर पहली बार खुलकर बात की. जब उनसे पूछा गया कि वो अपने बिजी करियर के साथ तीन बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं तो उन्होंने कहा कि पब्लिक फिगर की हर अच्छी चीज को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. यही वजह है कि वो अपनी इस पर्सनल जर्नी को हमेशा प्राइवेट रखना चाहती थीं.

बच्चे साथ नहीं रहते
श्रीलीला ने बताया कि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते है लेकिन उनकी पूरी देखभाल हो रही है. उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि बच्चे उनके साथ रहें लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है. इस विषय पर बात करते हुए वो इमोशनल हो गईं और बोलीं कि इस बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं और वो घबरा जाती हैं. उन्होंने ये भी साफ किया कि वो 'मां जैसी मां' नहीं हैं क्योंकि इसके पीछे एक अलग कहानी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AV Suresh (@suresheav)

एक फिल्म ने बदल दी जिंदगी
श्रीलीला ने बच्चों को गोद लेने के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में, साल 2019 में कन्नड़ फिल्म ‘किस’ के दौरान उनके डायरेक्टर उन्हें एक आश्रम लेकर गए थे. वहीं बच्चों से उनकी मुलाकात हुई. बच्चे वहीं रहते हैं उनसे फोन पर बात होती है और वो अक्सर उनसे मिलने जाती हैं. ये बात काफी समय तक सीक्रेट रही लेकिन संस्था चाहती थी कि वो इस बारे में बोलें ताकि और लोग भी आगे आएं.

21 साल की उम्र में लिया बड़ा फैसला
फरवरी 2022 में जब श्रीलीला सिर्फ 21 साल की थीं. तब उन्होंने दो स्पेशल बच्चों गुरु और शोभिता को गोद लिया. इसके बाद अप्रैल 2025 में उन्होंने एक नन्ही बच्ची को भी अपनी जिंदगी में शामिल किया. सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा की “घर में नया सदस्य आया है, दिलों पर कब्जा और ढेर सारा प्यार.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SREELEELA (@sreeleela14)

इंटरव्यू में श्रीलीला ने कहा कि उनके अंदर मां बनने का एहसास बहुत मजबूत है. वो अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल मां की तरह रखती हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद इसी वजह से वो आज की जनरेशन के हिसाब से “आइडियल गर्लफ्रेंड” न हों क्योंकि वो सबको उसी तरह प्यार करती हैं जैसे उनकी मां उन्हें करती हैं.

फिल्मों में भी लगातार आगे बढ़ती श्रीलीला
वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2025 श्रीलीला के लिए काफी बिजी रहा है. वो ‘रॉबिनहुड’, ‘जूनियर’ और ‘मास जथारा’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. इससे पहले 2024 में वह ‘गुंटूर कारम’ में दिखीं और ‘पुष्पा 2: द रूल’ के गाने ‘किसिक’ से जबरदस्त चर्चा में रहीं.

साउथ से बॉलीवुड तक का सफर
श्रीलीला अब नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हैं. इस पोंगल वो तमिल फिल्म ‘परासक्ती’ से तमिल सिनेमा में डेब्यू करेंगी जिसे सुधा कोंगारा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शिवकार्तिकेयन और रवि मोहन भी हैं. इसके अलावा वो जल्द ही हिंदी फिल्मों में भी नजर आएंगी जहां वो अनुराग बसु की फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ दिखेंगी. पवन कल्याण के साथ उनकी फिल्म ‘उस्ताद भगत सिंह’ भी लाइन में है.

Published at : 07 Jan 2026 03:27 PM (IST)
