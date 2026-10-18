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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश

स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश

प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म अक्टूबर 2027 में रिलीज होगी. इस फिल्म का 'रामायण पार्ट 2' के साथ क्लैश होने वाला है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Oct 2026 12:51 PM (IST)
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प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' खबरों में आ गई है. फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. मेकर्स फिल्म को अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज कर रहे हैं. इसी के साथ दिवाली 2027 पर महाक्लैश देखने को मिलने वाला है. 'स्पिरिट' का 'रामायण पार्ट 2' के साथ क्लैश होने वाला है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा- प्रभास-संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' को नई रिलीज डेट मिल गई है. फिल्म 29 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी. फिल्म दीवाली के मौके पर रिलीज हो रही है. फिल्म में तृप्ति डिमरी फीमेल लीड रोल में हैं. वहीं विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या देसाई जैसे स्टार्स हैं. 

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

फिल्म को भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म में फीमेल लीड में पहले दीपिका पादुकोण होने वाली थीं. लेकिन फिर दीपिका फिल्म से बाहर गईं. दीपिका और मेकर्स के बीच में कुछ अनबन की भी खबरें सामने आई थीं. दीपिका की एग्जिट के बाद मेकर्स ने फिल्म में तृप्ति डिमरी को साइन किया. तृप्ति और प्रभास का फर्स्ट पोस्टर भी सामने आ चुका है.

 
 
 
 
 
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वहीं 'रामायण' की बात करें तो ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज हो रही है. फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज हो रहा है. वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होने वाला है. दूसरे पार्ट की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. लेकिन मेकर्स ये कंफर्म कर चुके हैं कि फिल्म दिवाली के मौके पर ही आएगी. 

'रामायण' को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वो भगवान राम का रोल निभा रहे हैं. वहीं साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, सनी देओल जैसे स्टार्स फिल्म का हिस्सा हैं.

बता दें कि रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा साथ में काम कर चुके हैं. उन्होंने साथ में फिल्म 'एनिमल' में काम किया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. अब एनिमल के दूसरे पार्ट 'एनिमल पार्क' में काम करते नजर आएंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 18 Oct 2026 12:27 PM (IST)
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