टॉम हॉलैंड की सुपरहीरो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के कुछ ही हफ्तों बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी री-रिलीज जानकारी दी गई.

फिल्म का एक्सटेंडेड कट बड़े पर्दे पर रिलीज होगा, जिसमें पहले कभी नहीं दिखाए गए कुछ नए सीन, हटाए गए सीन और फैंस के लिए कुछ खास सरप्राइज देखने को मिलेंगे.

4 दिसंबर को थिएटर्स में लौटेगी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज ने पुष्टि की है कि ये फिल्म 4 दिसंबर को एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि इसकी रिलीज 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से ठीक दो हफ्ते पहले होगी. इस मौके पर फिल्म के मेकर्स ने टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर के किरदार में एक नई तस्वीर भी शेयर की.

इसके साथ उन्होंने लिखा, 'एक बिल्कुल नए ब्रांड न्यू डे में आपका स्वागत है. रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये फिल्म 4 दिसंबर को नए सीन और कुछ खास सरप्राइज के साथ एक्सटेंडेड कट में बड़े पर्दे पर लौट रही है. 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के एक्सटेंडेड कट के टिकट इस गुरुवार से मिलेंगे.'

फिल्म के एक्सटेंडेड वर्जन की टिकटों की बिक्री 19 नवंबर से शुरू होगी.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के एक्सटेंडेड कट में दिखेंगे हटाए गए सीन

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के एक्सटेंडेड कट में करीब 10 मिनट के नए फुटेज देखने को मिल सकते हैं. इसमें रोसारियो डॉसन की भी वापसी हो सकती है, जो क्लेयर टेंपल के किरदार में नजर आएंगी. इस किरदार को 'नाइट नर्स' के नाम से भी जाना जाता है.

द रैप की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्वल स्टूडियोज क्लेयर टेंपल के उस कैमियो सीन को दोबारा फिल्म में शामिल कर रहा है, जिसे पहले शूट किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई और कहानी की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए फाइनल वर्जन से हटा दिया गया था.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' से है कनेक्शन?

फिल्म की दोबारा रिलीज के बाद अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या इसमें कुछ और नए सीन जोड़े जाएंगे, जो आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से जुड़ा कोई हिंट दे सकते हैं. इसकी वजह ये भी है कि हाल ही में टॉम हॉलैंड की 'एवेंजर्स' फ्रेंचाइजी में वापसी की पुष्टि हुई है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस

4 दिसंबर को फिल्म की दोबारा रिलीज ऐसे समय हो रही है, जब 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है. फिल्म ने दुनियाभर में 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. इसी के साथ ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. इस लिस्ट में इससे आगे 'अवतार' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' हैं.